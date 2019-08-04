上海巡禮／連貴州人也買不到的茅台

2019-08-04 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬



五十年的貴州茅台酒，每瓶人民幣一萬八千九百九十九元。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

到貴州採訪，朋友老是問我「茅台喝了沒？」貴州產茅台，但是貴州人也喝不到茅台，因為買不起，也買不到。

拿八月一日茅台酒的終端零售價來看，53°飛天茅台售價已近人民幣三千元，接下來就快到中秋、十一黃金周，正是白酒市場的傳統銷售旺季，貴州人鐵口直斷「今年茅台肯定賣破人民幣三千元」。

事實上，在貴州省遵義市的茅台酒廠出廠的53°飛天茅台，出廠價僅是人民幣九百六十九元，但是消費者看不到也買不到。

因為茅台酒每次一放貨都是秒光，今年茅台酒廠首次到電商平台來賣酒，希望平抑市場價格，但效果並不盡如人意。

市場上要買到平價茅台幾乎難於上青天，且茅台公司每次放貨都會限購，導致市場始終缺貨。

茅台酒限量銷售，主要是醬香酒釀造複雜，茅台酒一整年產量只有六點三八萬噸，根本供不應求。

在貴州，有錢也買不到正宗的茅台。但在超市、小賣店可以看到外觀跟正宗茅台相似的其他茅台酒。因為茅台鎮產的酒，不只是正宗茅台酒，還有上百家酒廠，他們一樣用著原產地的水和陽光、氣候，製造工序也差不多，所以不能算假茅台，但容易讓外地人混淆。

在貴州遵義，老幹部流傳一個笑話，有一年遵義市拿茅台招待中央來的領導。才喝第一口，中央領導就說，「這茅台是假的，喝了十幾廿年就不是這個味。」地方官員緩緩地解釋，「您喝了十幾廿年的，可能是其他酒廠產的茅台，現在喝的這才是真茅台（正宗的）。」

不過，現在即使中央領導再來貴州，恐怕也喝不到茅台了，因為貴州已經從去年九月一日起執行禁酒令，而且是全中國各省的最嚴禁酒令。

根據規定，貴州所有公務活動，一律禁止提供、也不准飲酒，連啤酒、雞尾酒都不行，更禁止自帶、送酒。

對貴州的地方官員來說，禁酒令無異是護身符，有了嚴格的公務禁酒政策，不只不用喝酒接待，也不能再幫忙買茅台，負擔減輕了許多。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康