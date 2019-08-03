重慶保時捷女車主掌摑掀波 官媒轟：誰給你驕橫底氣？

2019-08-03 15:49 世界日報 中國新聞組／北京3日電



來源：YouTube

保時捷女車主小區別墅800萬附近商戶:有錢人才住+央視:誰給你驕橫底氣？ 梨視頻截圖 分享 facebook

重慶渝北保時捷女車主掌摑事件沸沸揚揚數日，在女車主派出所先生童小華身分曝光之後，她的住處也被人挖出。在一連串炫富、爆脾氣的黑歷史曝光後，央視短評「誰給了你驕橫底氣？」並指出飛揚跋扈是要付出代價。光明日報並稱這是「具有深長的社會學意義的一巴掌」。

綜合媒體報導，駕駛保時捷的女車主在重慶渝北區龍盛街口斑馬線掉頭時，與駕駛奇瑞汽車的男司機發生爭吵。爭吵過程中，保時捷女動手搧了楊男耳光，又被楊男回打了耳光。該過程被民眾拍下來放上網路，相關話題連續數日登上微博熱搜榜，而女車主的背景也不斷的被挖出。

與女車主同小區居民說，這個女人「飛揚跋扈，附近人都怕她」，李某此前視頻也流出，她自稱「（我）在渝北出了名的飆車，看到紅燈從來都是闖，我打個電話就可以（把違規）全改」。在這些引燃火爆的元素背後，「毫無例外地有著不平常之處」，對此官媒發表意見，支持徹查到底。

央視熱評指出，耳光響亮，必有「迴響」。飛揚跋扈是要付出代價的，那麼多黑歷史是否屬實？用法治之光照一照。滿足公眾知情權和監督權的最好方式，就是依法徹查、公正處理。短評最後一句並說「法治昭彰，誰硬闖紅燈誰就難逃法律制裁」。

而人民日報微評寫道，一記耳光，打出了霸蠻和顢頇，也打出了「實力坑夫」的節奏。從「愛飆車、經常闖紅燈、扣分隨意銷」，到家庭背景、收入來源、交通違法處理被指有「貓膩」，亟待一一求證。評論指出，只有正視質疑，深查細挖，經得起追問，才能去除人們心中的擔憂和疑慮。

報導指出，該保時捷女車主居住小區位於重慶渝北，附近商戶表示最近幾天沒有見過她，之前經常看到她開車出門。

房產中介稱，該小區於2009年建成，是渝北兩路核心居住區域內的高端洋房、別墅級項目，目前在售的二手房價格從100多萬到1000多萬（人民幣，下同）不等，獨棟別墅800萬到1000萬左右，出入的住戶的確經濟偏向優沃。