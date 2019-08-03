流拍後再拍 安徽「耳光局長」受賄名表648萬拍出

2019-08-03 15:52 世界日報 中國新聞組／北京3日電



648萬！安徽落馬廳官程翰持有的名表被成功拍賣 取自人民網 分享 facebook

曾在合肥市公安局局長任內打掉下屬牙齒的「耳光局長」、安徽司法廳前副廳長程瀚受賄物品公開拍賣，其中先前起拍價720萬（人民幣，下同）的百達翡麗牌手表流拍後，法院再次拍賣，最終以648萬拍出。此外，香奈兒項鍊以3.03萬拍賣成功。

人民網報導，7月15日至7月16日，蚌埠市中級人民法院對程瀚一案所涉物品共19件進行公開拍賣，其中包括評估價800萬、起拍價720萬的百達翡麗牌手表一塊。拍賣結束後，此塊手表以及評估價3.5萬的香奈兒項鍊流拍。

8月1日至8月2日，法院對之前流拍的百達翡麗牌手表和香奈兒項鍊再次進行公開拍賣。百達翡麗牌手表的起拍價為648萬；香奈兒牌項鍊的起拍價為3萬。

官方簡歷顯示，程瀚先後擔任安徽省公安廳辦公室主任、合肥市公安局局長、合肥市副市長、安徽省司法廳副廳長等職。2016年5月18日，安徽省紀委發布消息稱，程瀚涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。

2018年11月9日，安徽省高級人民法院作出終審裁定，依法維持此前蚌埠中院對程瀚受賄、徇私枉法一案作出的一審判決：程瀚犯受賄罪判處有期徒刑15年，並處罰金400萬；犯徇私枉法罪判處有期徒刑三年，決定執行有期徒刑17年6個月，並處罰金400萬；對程瀚的違法所得予以追繳。