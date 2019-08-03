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「嚴書記」受賄判10年 網友：童所長在瑟瑟發抖

2019-08-03 15:51世界日報 中國新聞組／北京3日電

曾因「嚴書記女兒」事件引起極大關注的四川省廣安市委前副書記嚴春風，因受賄罪2日被一審判處有期徒刑10年，並處罰金60萬（人民幣，下同）；嚴春風認罪服判不上訴。對於「童所長」會否會像「嚴書記」一樣面臨牢獄之災，就目前信息來看恐怕凶多吉少，網友還笑稱「童所長在瑟瑟發抖！」

新華社報導，法院審理指出，嚴春風2001年至2018年期間，利用擔任四川省宜賓市城市規畫局局長、宜賓市翠屏區委副書記、區長、成都市規畫管理局黨組成員、總工程師、廣安市人民政府常務副市長、中安市委副書記等職務上的便利，在工程承攬、項目糾紛解決等方面為他人提供幫助，索取或非法收受他人財物共計572.9萬餘元。

德陽市中級人民法院認為，嚴春風利用職務之便為親友謀取私利等涉嫌嚴重職務違法被調查時，主動如實供述辦案機關未掌握的受賄犯罪事實，構成自首；積極退繳全部贓款贓物，在庭審中認罪認罰，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。

另據明報報導，「嚴書記女兒」事件發生在去年5月，德陽一幼稚園微信群中署名「嚴XX媽媽」帳戶，因女兒被幼師批評，在群中喝令幼師當着全班向女兒道歉，並要求解釋「你對嚴書記女兒說這話是什麼意思」引起關注，後嚴春風被省紀委監察調查。

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