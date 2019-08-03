保時捷童太太接力「嚴書記」太太坑夫 網酸：童嚴無忌

2019-08-03 15:47 世界日報 中國新聞組／北京3日電



媒體：嚴夫人之後又來個“坑夫”的“童太太”？ 取自重慶晨報 分享 facebook

近日的「保時捷女事件」引發廣大網友關注，沒想到因為女方太蠻橫，扯出自己的的丈夫、重慶渝北區公安分局石船派出所所長童小華，「所長丈夫」這條線也讓網友聯想同因身邊人惹火的「嚴書記」，以至於網路上都興起了一個熱詞叫「『童』『嚴』無忌」。

齊魯晚報的評論文章指出，從「所長丈夫」和「嚴書記」這兩件事可以帶來兩個警示。第一，管好家屬。網路上先是曝出保時捷女的多段視頻，其自稱「愛飆車、經常闖紅燈、扣分隨意銷」。去年5月，嚴夫人因不滿自己上私立幼兒園的女兒被調了座位，便在家長群裡大聲斥責班主任老師，叫囂「你對嚴書記的女兒說這話是什麼意思！」。

評論稱，兩位夫人不可一世、囂張跋扈，丈夫為何不管管？這是持家不嚴。18大以來，中共總書記習近平在不同場合多次談到家風，他強調：「各級領導幹部要帶頭抓好家風，繼承和弘揚革命前輩的紅色家風」。

近幾年，從查處的一些腐敗案件來看，貪腐「夫妻檔」、「父子兵」有不少，家風不正、家教不嚴，以致家族式窩案、家族式腐敗頻發。嚴書記被「燒」，童所長被調查，也給領導幹部們敲響警鐘。

評論說，警示二，管好自己。有人說童嚴兩位夫人坑了自己丈夫，但其實是童、嚴二人坑了自己。

去年11月份，四川紀委監委給嚴書記定了性：典型的兩面派、兩面人。並接連用了三個「表面」來概括他的問題：表面對黨忠誠，積極上進，背後違規踰矩，權欲熏心；表面潔身自好，作風正派，實則道貌岸然，腐化墮落；表面清正廉潔，兩袖清風，內裡貪欲膨脹，唯利是圖，大搞權錢交易。若是嚴書記自身行得正，豈會因身邊人的一句話而有牢獄之災？

比較兩起事件，唯一不同之處的是，嚴書記這把火已經燒完，獲刑十年；童所長正在接受調查，究竟是「春風已過獄門關」還是清白之身，還要靜待重慶公安的消息公布。