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遭男伴推落崖、金飾被典當 浙女失蹤26天遺體尋獲

2019-08-03 13:06世界日報 中國新聞組／北京3日電

一名來自浙江省麗水的楊姓女子與一名張姓男子結伴到邱山遊玩，但之後只有張男獨自下山。當地政府出動近千人上山搜救，在楊女失蹤的第26日後於一處懸崖下發現其遺體。案件還在調查中，張男目前被刑事拘留。

據北青報引述浙江省麗水市青田縣公安局2日消息，年逾40歲的楊女年去年在微信上認識48歲、來自青田的張男。兩人今年7月6日結伴去邱山遊玩，但僅張男一人獨自下山。

據悉，楊女子失蹤期間，每天有20、30個救援隊隊員和特警隊員在山上搜尋，但因邱山海拔最高峰有800多米高，山中植物茂盛，懸崖峭壁，平時人跡罕至，搜救難度很大，始終找不到楊女。

而在警方調查後，發現張男曾在楊女失蹤後二次進山。而在搜救過程中，還發現了楊女的錢包和二人上山拎的袋子。

此前據媒體報導，楊女所戴的金首飾被發現，已在當鋪賣掉。但張男一直稱自己不知道女子下落，表示兩人當初是去山上採蘑菇的。但令警方感到蹊蹺的是，夏天並不是蘑菇生長季，山上並沒有大片蘑菇出現。經過警方審訊，張男才承認二人在山上發生爭吵，他心生歹念並將楊女推落懸崖。

其後，警方組織救援隊在張男所說的懸崖位置索降搜救發現了失蹤楊女的遺體。

邱山平時人跡罕至。(取材自都市快報)
邱山平時人跡罕至。(取材自都市快報)
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