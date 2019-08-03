官微自曝副總偷吃美女下屬 臨沂機場稱被盜號遭酸

2019-08-03 13:07 世界日報 中國新聞組／北京3日電



山東臨沂機場官微2日轉發了一條「與美女下屬通姦對抗紀委調查，臨沂機場副總陳某哪來的膽量」博文，並附上抓姦照片及對話紀錄圖，引發大量關注。但隨後，臨沂機場刪文並宣稱「被盜號」，此舉反而讓網民嘲諷「藉口毫無新意！差評」。

澎湃新聞報導，微博網民@人欠人情日前爆料，山東臨沂機場陳姓副總與美女下屬5月20日被捉姦在床，並附上視頻及訊息圖片證明兩人交往關係。原本並未引起太大關注，但隨著臨沂機場官微的轉發博文，通姦消息反而瞬間引爆。如今，爆料博文已被刪除。

隨後，臨沂機場官微馬上刪除推文，並稱此非官方人員發布，是密碼被盜用。民航局還稱，目前已就此事向公安機關報案。此外，針對微博反映內容，紀委已介入調查。

究竟爆料者的身分為何，為何能讓臨沂機場官微轉發他的爆料推文，目前尚待調查。而文中指的「美女下屬」，因為未指名道姓，照片中也未曝光影像，至今仍是謎團。

報導指出，臨沂機場「被盜號」的解釋並未得到網民認同，意見一面倒的認為此事「理由很假，事情很真」，並非謠傳。「盜用密碼已經過時了，你都盜用別人老婆了」、「在路邊出事的都是臨時工，在房間出事的都是正式工」、「我好想達到那種密碼被盜的級別」。

中共18大後，官方通報的省部級落馬官員中，許多違紀都與權色脫不了關係。領導與女下屬開房的醜聞時有所聞。日前甘肅武威市原副市長姜保紅更是屢次透過性賄賂來取得地位，而且曾與40多名官員發生過關係，其中有17名是領導級的人物。