垃圾強制分類滿月 上海「扔」出5大亮點

2019-08-03 07:31 世界日報 中國新聞組／整理



「羊肉呂」，很多上海人一聽就知這又是垃圾分類的梗。因為羊肉串的那根籤子要分類回收，很多人點外賣都特意跟店家註明：不要籤子。沒了籤子，「串」字可不就變成「呂」了嗎？這個小故事也不禁讓人關心，實施滿月的生活垃圾強制分類，給上海這座城市帶來了哪些變化？

7月1日，「上海市生活垃圾管理條例」正式施行，如今已滿一個月。幾天前，上海今年二季度各區以及各街鎮垃圾分類實效綜合評測成績單公布，崇明、長寧、徐匯、虹口和奉賢五區綜合排名居前五位。成績單引發市民熱議。

一個月，要改變2400萬人幾十年的習慣，談何容易。這次成了全國領頭羊的上海，為困擾中國城市已久的垃圾問題找到了一條「破冰之路」。新民晚報歸納了五個亮點。

亮點一：變美變新 社區「新時尚」

出梅後，上海迅速切換到「桑拿模式」，但嘉定區新城楓景小區的「守箱」志願者芮維皎卻不擔心，因為垃圾箱房新添了電風扇、電燈、滅蚊燈、工具箱長椅，這「四件套」讓每天早晚各2小時在垃圾箱房邊的時間，變得「老適宜」。

新城楓景不是個例。在垃圾分類推進中，全市現已改造了1.7萬個分類投放點，投放點各顯神通、配置貼心。比如濕垃圾破袋會弄髒手，有小區建了洗手池。下雨天扔垃圾不方便，很多箱房都加裝了雨篷。虹口區江灣鎮街道的垃圾箱集中暫存區，都配了油布和消毒液，美觀又衛生。

冷冰冰的垃圾箱不僅有了「溫度」，更具備了「智慧」。例如田林十二村的智慧垃圾箱房，就與小區門禁系統、綠色帳戶連線，「一攬子解決」相關問題。

不少小區居民發現，撤了樓道桶，消防通道更整潔了，撤了門洞外的桶，停車位增加了。小區實現了「逆生長」，環境越來越宜居，垃圾分類也因此成為各社區爭相效仿的「新時尚」。

亮點二：「垃圾」社交 重構都市「熟人圈」

打造「熟人社會」，是分類實施後又一個「副產品」。

報導指出，推行「定時定點」投放的過程中，居民需要在早晚的固定時段去扔垃圾，點位還有志願者指導。於是，很多小區出現了有趣的「社交新場景」——電梯門一開，一群業主手拎兩三包垃圾走向點位，還會互相討論：「大骨頭扔哪個桶？」「貝殼是什麼垃圾？」扔完垃圾，大家不忘拉拉家常，乾淨的垃圾房附近甚至還添置了椅子，成了小區的「公共客廳」。

在「定時定點」推行之初，上班族如何在約定的時段扔垃圾，成了基層急需解決的難題。條例實施後，不少小區的志願者和物業挺身而出，為上班族、腿腳不便、高齡獨居老人等困難群體免費代扔垃圾。

在上航新村，因為連著幾天看不見82歲的獨居老人來扔垃圾，志願者和居委幹部找開鎖工打開門，發現老人肺炎復發，立刻送醫並經搶救脫離了危險。而在盧灣濱江南園，為了定時定點的徵詢而建的業主微信群，如今已成了交換閒置物品的平台，「互幫互助」的新鄰里關係，正在悄悄重新建構。

「垃圾分類打造了熟人社會，保潔師傅會幫有困難、身體不好的居民收垃圾，居民和物業的關係也更好了。」武定路怡甸公寓的業委會委員、垃圾分類誌願者唐培發深有感觸。

亮點三：各方共同參與 激發社區潛力

俗話說，眾人拾柴火焰高。垃圾分類這把星火要燎原，社會各方的共同參與無疑是「助燃劑」。

周春是上海綠境鄰社區服務社的負責人，她帶領的團隊在一年間為88個小區設計了垃圾分類推行方案，手把手指導社區如何招募志願者、上門宣傳「話術」怎麼說、點位怎麼選等，經他們指導過的街道，實效綜合測評成績都在「良」以上。

據不完全統計，目前在上海做垃圾分類的公益組織約有20多家。他們的作用並非簡單的拉橫幅、搞活動、上門勸說，而是了解每個社區的特點，設計出一套動員機制，最終激發社區潛力，形成可持續的協商機制和社區自治。

在可回收物處理的通道中，回收企業、尤其是智能回收機的加入，讓市民體會到了分類的便利和收益。宇泰景苑裝了台「小黃狗」智能回收機後，原本居民習慣積攢一段時間才叫師傅上門收，現在每天扔垃圾時都能帶去「餵小狗」，樓道和電錶箱堆物少了很多。

復旦大學則引入了十台愛回收機器，成為楊浦區首個「兩網融合」再生資源回收點入駐高校的成功範例。數據顯示，今年楊浦區將投放2000台自助回收設備，目前該區日均回收峰值已超80噸。

亮點四：清運大數據攻克收運難點

分類收運的體系建設難點，也正一一被攻破。

在嘉定區迎新保潔服務有限公司裡有一台全區首套的「垃圾分類智能監管平台」，大屏幕實時顯示107個作業點的垃圾總量、收運桶數，垃圾多重及乾濕比例會實時傳輸到後台，並自動分析各小區數據，及時掌握「清運大數據」做為實效考核提供依據。「現在乾濕垃圾的成分越來越純淨了，說明分類很有成效。」副總經理吳瑋說。

分類收運不僅更智能，也更人性化。華陽路街道和欣誼環衛轄區內，都已出現了沿街商戶垃圾「站點式」收運模式，如果分得不乾淨，清運人員還有權拒收。

除了監督，收運企業的服務也更貼心。7月西瓜大量上市，瓜皮等濕垃圾量猛增，比如虹口區的濕垃圾量就從每天約120噸激增到300噸。虹口城市建設發展有限公司克服運力緊缺的困難，及時調整了作業班次。街道還建了微信群，小區濕垃圾太多可群裡上報，環衛車就會臨時來收運。

亮點五：垃圾終點站 意外成網紅

垃圾分類實施後，很多人萌發了「去看看我分出來的垃圾怎麼處理」的念頭。大大小小的「垃圾分類科普館」，成了暑期親子遊、單位團建的熱門打卡地。

在老港固廢處置基地和松江天馬垃圾焚燒廠，今年的預約都已排到了12月。在這裡有2.5萬噸的巨大垃圾坑，也可以看到巨大「蜘蛛手」是如何像「吊娃娃」一樣抓取垃圾投入焚燒爐。

各街鎮的垃圾處理終端場所，也被賦予了「科普」的新職能。「隴尚綠驛」是梅隴鎮的一座濕垃圾中轉站，裡面不僅藏著頗有童趣的科普室，還能一覽濕垃圾從分揀、榨水到發酵、出成品的全過程。至今已接待近5萬人次參觀，成了當地小有名氣的「網紅」。

虹口歐陽路街道則建造了全區首個「垃圾分類微體驗館」，居民可以通過展示的實物與視頻，知曉垃圾分類處置和再利用的過程，還可以動手體驗廢棄物品改造再利用的樂趣。

儘管已見成效，上海垃圾分類推進仍處於初期，可以進步的空間仍大。對於這個「新生嬰兒」，社會各界給予了包容，畢竟，垃圾分類這件事不能一蹴而就，它需要一代人甚至幾代人的努力。一個月不是結束，只是開始。