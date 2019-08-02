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李尚福去年遭美制裁 中美貿易戰雪上加霜

2019-08-02 16:40世界日報 中國新聞組／北京2日電

李尚福2017年9月履新軍委裝備發展部部長，此前，他還曾擔任西昌衛星發射中心司令...
李尚福2017年9月履新軍委裝備發展部部長，此前，他還曾擔任西昌衛星發射中心司令員 、嫦娥二號發射場區指揮部指揮長等職。圖擷自北京青年報
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李尚福在十名晉升上將名單中特別受到外界矚目，原因是2018年9月，美國國務院「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）對時任中央軍委裝備發展部部長的李尚福實施制裁，因為該機構向俄羅斯購買軍用設備。中國外交部發言人耿爽當時曾回應表示，中方對美方的無理做法表示強烈憤慨。

綜合報導指出，為抗議美國制裁中央軍委裝備發展部及其部長李尚福，中國外交部隨後召見時任美國駐北京大使布蘭斯塔德表達抗議，並緊急召回正在美國參加國際會議和計畫訪問美國的海軍司令員沈金龍，也推遲了原計畫在北京舉行的兩軍聯合參謀部對話機制會議。中國國防部發言人吳謙也發表談話，要求美方立即糾正錯誤，撤銷制裁，否則美方必須承擔由此造成的後果。

紐約時報當時報導，美中的新外交爭議，使這兩大經濟體的貿易戰雪上加霜。

報導指出，這是美國對俄羅斯制裁，首度擴及中國。美方當時表示，這次制裁內容包括拒絕給予中國中央軍委裝備發展部任何外國出口許可證，禁止中央軍委裝備發展部、李尚福在美國管轄範圍內進行外匯交易或使用美國金融系統，並凍結其在美國管轄範圍內的財產和利益；李尚福也被禁止持有美國簽證。

美國國務院當時表示，這批軍購違反了美國2017年通過的「以制裁反制美國敵人法案」，此法目的是懲罰俄羅斯干預2016年的美國總統選舉，要求制裁任何與俄羅斯國防產業從事「重大交易」的第三方。中國中央軍委裝備發展部向俄羅斯主要軍火出口商購買蘇愷戰機與S-400地對空導彈系統相關設備，這是項重大交易，美方認為有必要採取步驟。

美國務院官員指出，這是首次有第三國因與俄羅斯進行軍購交易，依CAATSA受制裁懲罰，暗示川普政府將為了對付俄羅斯，影響與他國之間的關係。不過一名不願公開姓名的國務院官員表示，此舉只是針對制裁莫斯科，而不是北京及其軍隊。

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