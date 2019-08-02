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習近平晉升10上將 去年遭美制裁的李尚福在列

2019-08-02 16:36世界日報 中國新聞組／北京2日電

今年新晉上將的10人中同樣有6人打破慣例，包括李尚福、吳社洲、朱生嶺、沈金龍、鄭...
今年新晉上將的10人中同樣有6人打破慣例，包括李尚福、吳社洲、朱生嶺、沈金龍、鄭和、安兆慶均為2016年晉升的中將。圖擷自北京青年報
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解放軍「八一建軍節」前夕，中共中央軍委主席習近平7月31日晉升10名上將。新華社報導，獲晉升的包括︰中央軍委裝備發展部部長李尚福、南部戰區司令員袁譽柏、西部戰區政委吳社洲、北部戰區政委范驍駿、中部戰區政委朱生嶺、海軍司令員沈金龍、海軍政委秦生祥、空軍司令員丁來杭、國防大學校長鄭和、武警部隊政委安兆慶。其中，李尚福2018年9月被美國依「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）列入制裁名單。

北京青年報微信公眾號政知見報導，本次共有10人獲晉升上將，是近年人數較多的一次。報導說，是中共18大以來，僅有2015年那次的晉升達到了10人，而2018年側未任何人晉升。

報導指出，本次晉升上將的10人中，包括戰區軍政主官4人、軍種軍政主官3人、中央軍委下轄部門領導1人、軍事院校領導1人、武警部隊主官1人。依照《中國人民解放軍軍官軍銜條例》，中國軍銜設三等十級，上將為最高級別的軍銜。中央軍委副主席、軍委委員和總參謀長、總政治部主任的法定軍銜是上將，其他正大軍區級將領晉升上將則屬「選升」。

李尚福：解放軍副司令員之子

按慣例，一般而言，晉升中將滿四年、擔任正大軍區級職務滿兩年的將領，再考慮軍齡、履歷等因素，多被「選升」上將。但18大後，這些慣例卻屢屢被打破。例如，當時晉升中將僅僅三年的苗華（現任中央軍委委員）在2015年夏天晉升上將；現任陸軍司令員韓衛國2017年被晉升為上將，而距其晉升中將僅過去了兩年。

今年新晉上將的10人中同樣有6人打破慣例，包括李尚福、吳社洲、朱生嶺、沈金龍、鄭和、安兆慶均為2016年晉升的中將。

簡歷顯示，李尚福2017年9月履新軍委裝備發展部部長，此前，他還曾擔任西昌衛星發射中心司令員 、嫦娥二號發射場區指揮部指揮長等職。媒體還曾披露稱，1958年出生的李尚福是已故紅軍、原中國人民解放軍鐵道兵西南指揮部副司令員李紹珠之子。

學者：解放軍將領晉升 重回以往規則

另據中央社報導，依據往例，解放軍會在8月1日「建軍節」前夕晉升上將。台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑指出，過去幾年的反貪腐，讓解放軍人事出現極大變化，連中央軍委委員房峰輝和張揚都分別「落馬」和自殺；此外，原先的接班梯隊也被打掉，一些明日之星紛紛被下放。

林穎佑以海軍為例，指現任海軍司令員沈金龍在2017年接任時，只有中將軍銜，這並不符合解放軍的慣例。說明在沒有其他資歷相符的人選下，習近平只能選擇晉升相當「乾淨」且被信任的沈金龍。而沈金龍也在7月31日的晉升上將名單內。這份名單說明解放軍將領的晉升，再次回復到以往的規則。

李尚福2017年9月履新軍委裝備發展部部長，此前，他還曾擔任西昌衛星發射中心司令...
李尚福2017年9月履新軍委裝備發展部部長，此前，他還曾擔任西昌衛星發射中心司令員 、嫦娥二號發射場區指揮部指揮長等職。圖擷自北京青年報
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