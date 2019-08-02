北京冬奧青白玉、黃金印璽 3日發行

2019-08-02 13:28 世界日報 北京2日電



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在北京冬奧會申辦成功四周年之際，北京冬奧會首款印璽特許商品7月31日正式亮相，經北京冬奧組委授權，限量2022方的北京冬奧徽寶典藏版（和田青白玉印璽）和限量5000方的北京冬奧徽寶珍藏版（黃金印璽），即將於8月3日全球同步發行。

北京青年報報導，31日在北京冬奧組委會議樓一層，兩隻「金鳳」展翅從會場兩側徐徐「飛」來，隨著牠們的相聚，北京冬奧徽寶典藏版（0001號、2022號）、北京冬奧徽寶珍藏版（0001號、5000號）首次亮相。徽寶印鈕以古樸靈動的瑞鳳為造型，寓意對北京2022年冬奧會圓滿舉行的美好祝福。瑞鳳口銜如意，流暢巧致，象徵美好與智慧。鳳翼鐫刻勾雲紋飾，細膩生動，寓意向上與進取。鳳尾鐫刻福水紋飾，奔騰舒捲，表現鳳躍冰雪、激情奧運的情懷。徽寶底部刻有北京2022年冬奧會會徽。

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北京冬奧徽寶典藏版（和田青白玉印璽）將限量發行2022方，每方售價8.8萬元人民幣(約1.27萬美元)。北京冬奧徽寶珍藏版（黃金印璽）將限量發行5000方，每方售價19.8萬元(約2.87萬美元)。產品將於8月3日，即8月第一個星期六的北京冬奧會「特許上新日」正式銷售，消費者可在中國銀行、北京2022官方特許商品零售店王府井工美大廈店等官方零售店購買。據了解，北京冬奧徽寶典藏版、珍藏版由「北京奧運徽寶」原班人馬設計製作。