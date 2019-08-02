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輸不起？「2：11」大陸冰球隊圍毆香港隊

2019-08-02 11:46世界日報 北京2日電

來源：聯合新聞網

香港少年冰球隊7月31日在河北承德與中國大陸隊伍比賽，在最後一局分數大幅領先下，突然被場上七名中國球員圍毆。然而，根據現場畫面及香港隊教練指證，場內的裁判一度袖手旁觀，勸架姍姍來遲。

輸不起轉生氣 中國少年冰球隊員群毆香港隊員 (視頻截圖)
輸不起轉生氣 中國少年冰球隊員群毆香港隊員 (視頻截圖)
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香港01報導，中國冰球協會宣傳部職員在接受查證時表示，相關情況「已經處理」，並已在賽場公布。然而，這名職員拒絕說明處理結果，且聲稱這一事件是「比賽中的衝撞」，並非「毆打事件」。

至於香港冰球協會在接受查證時則說，「正在了解情況」。

這段被香港網友大舉轉載的影片顯示，香港少年冰球隊31日在承德參加大陸「第2屆全國青年運動會」的冰球賽，對手是大陸「崑崙鴻星萬科龍隊」的U20隊。比賽到最後一局衝突發生前，香港隊已以11比2大幅領先崑崙鴻星隊。

畫面顯示，崑崙鴻星隊七名隊員情緒突然失控，進而攻擊場上的香港冰球隊員，其中五人遭到毆打。然而，場內第一時間應該出面制止暴力行為的裁判，卻一度袖手旁觀，過了一段時間才上前將雙方隔開。

據報導，香港少年冰球隊教練在instagram發布這段影片，並描述對方球員「因為我們領先而失去理智」（they just lost their mind when we are winning），「七名內地隊員毆打五名港隊成員，但裁判並無介入，只是站在一旁觀看」。

香港隊教練表示，「我們希望在整個聯賽中，打一場『乾淨的比賽』，表現體育精神，但我相信『在中國內地並不可能』。犯規、骯髒、無體育精神，是我唯一想到的詞語。我作為教練，我卻幫不到他們」。

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