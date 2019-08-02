福州海清節 台青逾半是首來族

2019-08-02 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福州市政府7月31日召開新聞發布會，由中華全國青年聯合會、福建省青年聯合會、福州市人民政府共同主辦的第七屆海峽青年節集中活動將於8月5日至9日在福州舉行。近1500名台灣青年將參加本屆海青節，其中「首來族」占一半以上。

福州市副市長杭東表示，本屆海青節將繼續以「中國夢．中華情」為主旋律，以「追夢．築夢．圓夢」為主題，積極探索兩岸青年融合發展新路，促進兩岸青年交往、交流、交心、交融，助力福州率先成為台青登陸第一家園。

本屆海青節活動涵蓋就業創業、實習實踐、文化藝術、數字網絡、社工公益、氣象環保、教育體育、鄉建鄉創、少數民族等眾多領域，全年共安排34項活動。其中，8月5日至9日舉辦14項集中活動，分為「兩岸青年追夢說」、「兩岸青年築夢行」、「兩岸青年圓夢匯」三大板塊。

福建省台港澳辦副主任宋志強說，與往屆相比，本屆海青節形式更多樣，領域更廣泛，內容更具創意，著力打造大陸惠及台青政策及實施成果展示、台青登陸實習就業創業實踐、中華文化助力兩岸青年心靈契合體驗等三個平台，落實同等待遇，探索促進兩岸青年心靈契合的新做法和有效途徑。

福州此前已連續舉辦六屆海青節，累計吸引2萬多名兩岸青年參加，其中有8000多名台灣青年、百所台灣院校、百個台灣高校社團、百個台灣青年團體參與。