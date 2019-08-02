廈門音樂季 首次辦國際3大賽

2019-08-02 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



7月31日，2019廈門音樂季暨鋼琴音樂周在廈門大學拉開帷幕。本屆音樂季由廈門市思明區人民政府主辦。

2019廈門音樂季以鋼琴、弦樂、打擊樂、吉他四大主題音樂周為主線，涵蓋四場大型專場演出、三場國際權威賽事、精品專場音樂會、大師交流會等近百場多元音樂活動。音樂季將邀請囊括鋼琴、弦樂、打擊樂、吉他領域的全球著名音樂藝術家、知名音樂教育學者齊聚廈門，為愛樂人士演繹世界音樂風情。

同時，廈門音樂季還將舉辦首屆廈門（國際）小提琴比賽、首屆廈門（國際）打擊樂比賽、首屆廈門（國際）樂隊大賽等三場國際音樂權威賽事，邀請國內外知名高校教授、行業專家擔任大賽評委，為國內外音樂愛好者提供開闊音樂視野、展現音樂才能、相互交流的音樂競技平台。

主辦方表示，目前，賽事一經發布，吸引了近20個國家和地區的選手參賽。期待以賽帶節，節賽互動，讓音樂季與國際接軌。

2019廈門音樂季開幕式也是鋼琴音樂周的開幕式。廈門大學藝術學院副院長陳舒華表示，2019廈門音樂季由政府主辦，說明政府重視文化藝術教育，將文化藝術融入城市品牌，相信未來藝術文化產業也能擁有更好的發展。

2019廈門音樂季藝術總監、中華文化促進會音樂產業聯盟主席付林在致辭中說，廈門是中國的「音樂之島」，大街小巷裡都充滿音樂元素。希望通過音樂季，讓世界經典藝術走進中國，並把廈門的音樂文化精髓、中國傳統音樂文化送到全球的聚光燈下。