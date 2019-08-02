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大灣區文史之旅 廣州推16路

2019-08-02 01:49聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

7月31日舉行的廣州文旅大講堂·2019夏季大會上，廣州首發16條粵港澳大灣區歷史文化精品旅遊線路。據悉，當地多家知名旅行社和旅遊企業將協同推出相關旅遊線路服務。

中新社報導，這16條線路包含「名城．最古韵」歷史文化品位步徑、「情懷．最永恒」紅色文化傳承步徑、「民俗．最原味」夏街民俗古風新畫悠然步徑、「忠孝．最傳家」錢崗生態回歸情懷步徑，以及「記憶．最綿長」幸福廣州尋源之旅、「粵劇．最戲曲」南國紅豆鑒賞之旅等。

其中，「名城．最古韵」歷史文化品位步徑線路串連起廣州石室聖心大教堂、海味街（一德路）、永安堂舊址、長堤大馬路、廣州民間金融博物館、海珠大劇院、愛群大廈、粵海關博物館、沙面歐式建築群等。

「粵劇．最戲曲」南國紅豆鑒賞之旅線路則涉及粵劇藝術博物館、永慶坊、八和會館、紅線女舊居、廣東粵劇院、紅線女藝術中心、珠江紅船等。

此次大會同步發行了「廣州城市旅遊雲卡」。今後，海內外遊客在廣州不僅可以刷手機「雲卡」乘坐地鐵、公交、水巴輪渡等，還可憑「雲卡」享受廣州100餘家景點景區、星級酒店、餐館等機構的折扣優惠服務。

廣州市文化廣電旅遊局有關負責人表示，廣州將著力加強多元文化交流融合，建設生態安全、環境優美、社會安定、文化繁榮的美麗灣區，重點在文化旅遊產品供給、城市形象提升、文旅公共服務等方面與粵港澳各地區深化合作，力爭把廣州文化旅遊業打造成為高質量發展的典範。

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