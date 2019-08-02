北京共享自行車 防脫序考核

2019-08-02 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年上半年，北京市互聯網租賃自行車（又稱共享自行車）日均騎行量為160.4萬次，日均活躍車輛僅占報備車輛總量的16%。今後，北京將建立企業違法違規行為信用紀錄，建立考核結果與企業車輛配額相掛鈎的管理與退出機制，規範企業經營行為。

北京市交通委員會31日發布《關於互聯網租賃自行車行業2019年上半年運營管理監督情況的公示》（以下簡稱「公示」）。北京市交通委介紹，自2016年8月摩拜單車進入北京，ofo單車走出校園轉向城市運營，共享自行車行業在北京興起並進入快速發展階段。

到2017年9月，共有16家企業235萬輛車在北京市運營。

共享自行車在滿足市民短距離出行需求、有效解決城市交通出行「最後一公里」問題、緩解城市交通壅堵、構建綠色出行體系等方面發揮了積極作用，但同時，企業無序競爭、過度投放、車輛無序停放等問題也日益凸顯。

2017年，北京宣布暫停共享自行車新增投放。經市場自我調節，陸續有7家企業退出北京市場運營。

根據公示，截至今年6月底，在北京市運營互聯網租賃自行車的企業共9家。其中，4家將主動退出運營或加快整改。

上半年對其餘5家運營企業的綜合考評結果顯示，各運營企業車輛動態數據接入質量普遍不高。

車輛運行效率方面，根據監測，上半年北京市日均騎行量為160.4萬次，平均日周轉率僅為1.1次/輛，日均活躍車輛僅占報備車輛總量的16%，周均活躍車輛僅為30%。

車輛停放秩序方面，上半年，各運營企業在車輛整齊碼放、規範停放和車輛淤積及時調度等指標上普遍得分不高。

根據公示，截至今年6月底，各區互聯網租賃自行車管理部門對嚴重影響市容環境和交通秩序、運營企業未及時自清理的38.81萬輛共享自行車，採取了集中清理與存放措施。

北京市交通委表示，正修訂完善互聯網租賃自行車行業企業服務質量信用考核管理辦法，建立企業違法違規行為信用紀錄，建立考核結果與企業車輛配額相掛鈎的管理與退出機制，規範企業經營行為，為市民綠色出行提供有力保障。