17綉種齊聚 大陸刺綉傳承大會 內蒙開幕

2019-08-02 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國手工刺綉傳承創新大會8月1日在內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市開幕，17項中國刺綉綉種齊聚草原，共促中國刺綉文化的傳承與創新。

中新社報導，中國刺綉又稱絲綉、針綉，是中國優秀的民族傳統工藝之一，距今已有四、五千年的歷史。

在中國，除了蘇綉、湘綉、粵綉和蜀綉這四大名綉外，還有京綉、魯綉、汴綉等地方名綉，以及維吾爾族、彝族、傣族、布依族、蒙古族等的民族刺綉。興安盟科右中旗則被譽為「中國蒙古族刺綉文化之鄉」。

報導稱，京綉、滿綉、湘綉、潮綉、蜀綉等17個綉種的技藝傳承人前來參加本次大會，並進行現場刺綉技藝展示。中國紡織工業聯合會副會長楊紀朝表示，中國刺綉文化博大精深，是中國優秀的民族傳統工藝之一，具有不可替代的文化價值和經濟價值。

本次大會將通過展覽洽談、高峰論壇、參觀考察、研討交流等系列活動，培育蒙古族刺綉品牌，推進中國手工刺綉技藝傳承、設計生產、產業發展、市場營銷，推動以科右中旗為中心的內蒙古東部地區逐步成為重要的中國手工刺綉培訓生產基地。

內蒙古自治區黨委宣傳部部長白玉剛表示，基於中國手工刺綉的獨特性，建議發起成立中國手工刺綉傳承創新聯盟，共同推動中國刺綉文化的傳承和刺綉產業的發展創新。

開幕式現場，中國國家級非物質文化遺產項目（蘇綉）代表性傳承人，被譽為「蘇綉皇后」的姚建萍擔任蒙古族刺綉傳承創新協會名譽理事長。現場蒙綉簽約產品訂單總額達6400萬元人民幣。