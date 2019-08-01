日本水果高價不願分外傭吃 港媽上網求救反被勸「大方點」

2019-08-01 21:21 香港01 記者謝茜嘉／報導



女僱主表示家中的外傭個性比較直接、不客氣，讓她覺得不太有規矩。示意圖／ingimage 分享 facebook

近日有女僱主在facebook發文求救，直指家中的外傭個性比較不客氣，常自作主張，所以近日女僱主在日本買了不少昂貴的水果，便不想和外傭分享，但又不想直接拒絕，所以希望網友提供意見。有網友提供意見，認為雙方不需要感到尷尬，女僱主可直接表明「不能吃」；也有網友認為，該名女僱主太小氣，應該分一點給外傭吃，亦有人建議可以另外買其他水果給外傭。

一名女僱主日前在臉書社團「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指外傭在家中做了半年，之前女僱主的媽媽教外傭做衣服，隨後外傭便向她要了一盒「珠珠」，令女僱主覺得外傭不懂規矩。

女僱主近日在日本購入不少貴價水果，有「晴王」麝香葡萄、桃子和蜜瓜，但她表示「真心不想請傭人姐姐吃」，又補充「吃三、四顆葡萄就算了」，但蜜瓜和桃子是她辛苦從日本買回來的，便不願與家中外傭分享。女僱主覺得直接講會不好意思，便向網友求教用什麼藉口最好。

貼文引網友熱議，有人建議不用找藉口，直接講清楚，「直接講，這些食物只給婆婆的，叫她不要吃」、「其實不要每一項都要分，不想要的話直接講就好了」、「不需要藉口」；有人則建議，和外傭講明哪些能吃，哪些不能吃，「如果不好意思，就買其他水果給她就好啦」。

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