陸商務部：中美8月將繼續密集磋商

2019-08-01 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中美代表昨日結束在上海舉行的經貿高級別磋商。中共商務部新聞發言人高峰今天在記者會表示，本輪磋商是坦誠、高效、建設性的，磋商按原計劃結束。8月雙方將繼續密集磋商。

高峰指出，本次磋商順利舉行，提供了有力保障和良好氛圍。磋商主要有兩個部分，一是過去怎麼看，澄清對經貿問題的看法；二是未來怎麼辦，明確下一步磋商的原則和方法。