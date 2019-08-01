為應付環保檢查！山東整座礦山遭刷綠漆

2019-08-01 17:06 世界日報 中國新聞組／北京1日電



為了要配合中國「綠色礦業發展」的政策，山東新泰一座礦場將整座礦山塗上了綠漆，不過這樣做不但沒有贏得上層的歡心，反而礦山被關停，相關責任人被停職，還被要求將噴塗的綠漆及露天堆放的石材限期一個月內清理完畢。

綜合媒體報導，近年來，當局一直提倡「綠色礦業發展」模式。要求在合法開採的前提下，用規範的管理讓周圍百姓與礦山和諧共處。然而在新泰，當地為了體現綠色，居然將一座礦山塗上了綠漆。

航拍畫面顯示，整個石料廠占地數十畝，一大片遭採石毀壞的山體呈現出異樣的綠色。石料廠的大門前掛著暫停營業的牌子，不過三不五十還是有大卡車駛入。走近石料廠，可以很明顯聽到機器轟隆的聲音，看到切割機仍在進行作業。進入石料廠腹地，廠區兩側的山路上，仍然遍布著被刷了綠漆的石塊。

石料廠會計表示，石頭刷綠漆是因為環保檢查；一位卡車司機說，這些綠漆是去年刷的，航拍的時候能顯示綠色，應付環保檢查、蒙蔽衛星監測。