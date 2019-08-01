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光峰與台達電互告大戰背後：雷射顯示行業競爭趨烈

2019-08-01 15:57聯合報 記者林宸誼╱即時報導

科創板開市運行不到兩周時間，首例針對科創板企業的智慧財產權專利糾紛案浮出水面，光峰科技日前公告，台達電對公司發起專利侵權訴訟，面對競爭對手的指控，光峰科技選擇反告迎戰。

針對這次反告，光峰科技表示，「在快速發展和競爭激烈的科技領域，專利訴訟已成為科技創新企業的常態化業務行為，面對台達電提起的3起侵權訴訟，一方面光峰科技積極應對，另一方面努力維護自身權益。」

科創板日報報導，這次光峰科技反告台達電等侵權共計涉及專利2項，19款不同型號雷射顯示產品，案由均為台達電（上海）銷售、中達視訊製造的侵權型號產品，以及超網科技未經許可進行銷售。

這些案件均尚未開庭審理，但光峰科技與台達電子的專利之爭，背後折射了鐳射顯示行業的激烈競爭。

鐳射顯示技術應用範圍廣泛，在電影、電視、戶外展示、AR顯示等家用商用教育領域全方位覆蓋，行業前景廣闊。

以電影為例，數據顯示2018年末大陸電影放映廳安裝雷射電影放映設備的比例為39%，雷射電影放映仍有一定的增長空間。

而奧維雲網（AVC）也預測，大陸雷射電視2021年市場銷量將達73.5萬台，三年複合增長率約為64.87%；大陸雷射工程投影機2021年市場銷量將達8.1萬台，三年複合增長率可達24.47%。

光峰科技在招股書中也呈現業內的激烈競爭形勢，招股書指出，雷射顯示是顯示器件行業中蓬勃發展的新領域，眾多國際公司、本土企業迅速進入該領域，市場競爭逐步加劇。

鑑於行業內競爭日趨激烈，眾多廠商希望透過螢光鐳射顯示核心技術建立競爭優勢，若公司未能有效保護自有智慧財產權免受他人侵犯，或因疏漏在產品開發過程中侵犯了他人的智慧財產權，將可能面臨智慧財產權訴訟或糾紛的風險，從而對公司的業務發展和財務狀況造成不利影響。

光峰科技董事長李屹。圖/中國證券報
光峰科技董事長李屹。圖/中國證券報
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