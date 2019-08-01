再一月就畢業！南航飛行學員在美墜機亡 引擎曾故障3次

2019-08-01 17:17 世界日報 中國新聞組／綜合報導



一架來自美國航空學院（USAG）、搭載中國男飛行學員和義大利女教員的小型飛機，美國當地時間7月28日不幸在德州墜毀，造成該名中國男學員當場死亡，女教員傷勢過重經搶救無效身亡。遇難中國學員何陽的高中同學透露，遇難學員是家中獨子，來自廣州從化，父母為聾啞人士，家庭狀況並不富裕，原訂9月就要畢業回國。中國駐休斯敦總領館已敦促美方盡快查明事故原因。

南方都市報報導，與何陽同在USAG學習飛行的同學梁進表示，何陽是南方航空公司外派的飛行學員，2018年1月到美國開始訓練，事故發生前，何陽已連續兩次未通過商業飛行執照考試，被學校警告。此次失事飛行是何陽與教員進行的真實飛行訓練，若正常完成，就可以去參加下一次的商業飛行執照考試，「如果一切順利，他應該在9月份就可以畢業回國了」。

報導稱，中國南方航空公司證實，此次遇難的中國學員是該航空公司委託培養的飛行學員，並表示USAG航校已暫停中國學員的飛行訓練。南方航空公司的公告顯示，事件發生後，已立即聯繫USAG航校了解情況，並派出工作組趕往學員家屬表示哀悼。目前，南航正協助逝者家屬辦理赴美手續和提供相應幫助。

據外媒報導，當地時間7月28日14時40分由丹頓飛往蓋恩斯維爾市，本來預計在下午4時降落在蓋恩斯維爾市立機場的18號跑道，最終墜毀在機場跑道以東1/4英里之外。有目擊者看到飛機在著陸前已經起火，並且是以斜著的姿態砸向地面。梁進表示，該學院首席助理財務官Justin Sykes28日發出哀悼郵件，但未說明具體失事原因。

然而，遇難學員另一位USAG同學表示，失事飛機在出事前一周，曾有三次發生故障紀錄，且由不同的教員都分別匯報左引擎故障，具體包括7月20號左引擎轉速異常，指針震盪嚴重；7月24號在蓋恩斯維爾市立機場著陸時左引擎失效；7月25號飛機著陸以後在滑行道上左引擎失效。出事當日，女教員還曾要求更換飛機但遭到拒絕。

新華社報導，中國駐休斯敦總領館30日發步消息說，當地時間7月28日下午5時許，位於美國德州的美國航空學院丹頓校區一名中國學員，在飛行訓練期間不幸墜機身亡。消息說，總領館正就當事人親屬來美等提供領事協助，並已派員前往航校協助處理善後事宜。