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男粉打賞45萬後...直播主一秒「蘿莉變大媽」

2019-08-01 12:21聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸直播主「喬碧蘿殿下」因甜美少女形象深受男粉絲喜愛，日前在直播時因修圖軟體失誤而露出真面目，一秒蘿莉變大媽，讓粉絲們瞬間心碎崩潰，更登上百度熱搜超過500萬點閱。直播平台鬥魚今（1）日公告稱，即起永久封停主播「喬碧蘿殿下」。

南方都市報報導，直播主「喬碧蘿殿下」與其他女主播連線直播時表示，只要有10萬訂閱就露臉，不料，修圖軟體中途出現故障，導致遮擋用的二次元圖沒顯示，她的真實容貌被曝光，畫面中顯示是一位皮膚黝黑的中年女士。

而「喬碧蘿殿下」已經露臉直播很長時間，自己還沒有發現，對面的女主播故意問她是不是蘿莉，「喬碧蘿殿下」回答自己是58歲大媽，身分證上是58歲的。而直播間內粉絲已經崩潰，大呼受騙。其中曾為其花費人民幣10萬元，排在榜一的男粉絲一怒之下也註銷帳號瞬間消失。

目前該主播直播間、視頻、論壇都已關閉。更讓人驚訝的是，大陸直播平台鬥魚今日稱，「蘿莉變大媽」事件為主播「喬碧蘿殿下」自主策劃、刻意炒作，因此永久封殺此主播。

「喬碧蘿殿下」曾在微博提到，此次走紅的宣傳費用僅僅花人民幣28萬。當天，晚間又在微博稱其被盜號。值得注意的是，這一波操作也讓「喬碧蘿殿下」的關注度大漲，四天內，她的直播間粉絲從之前的10多萬爆漲至84萬，目前還在持續上升。網友質疑，這或許是女主播團隊的炒作。

不過，被鬥魚封殺後「喬碧蘿殿下」竟是洋洋自得，在個人微博表示，以後準備安心寫小說、出唱片、玩原畫，至於往事都隨風吧。接方案隨緣。反正這種推廣的都是很簡單。「我這人賊欠。沒辦法的，江山易改，本性難移。 」她甚至表示希望憑借目前的熱度進行融資，想建一個平台，不一定是直播平台，但可能需要融資。

大陸直播主「喬碧蘿殿下」日前在直播時，因修圖軟體失誤而露出真面目，一秒蘿莉變大媽...
大陸直播主「喬碧蘿殿下」日前在直播時，因修圖軟體失誤而露出真面目，一秒蘿莉變大媽，男粉絲瞬間崩潰。照片／微博截圖
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