男粉打賞45萬後...直播主一秒「蘿莉變大媽」

2019-08-01 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸直播主「喬碧蘿殿下」因甜美少女形象深受男粉絲喜愛，日前在直播時因修圖軟體失誤而露出真面目，一秒蘿莉變大媽，讓粉絲們瞬間心碎崩潰，更登上百度熱搜超過500萬點閱。直播平台鬥魚今（1）日公告稱，即起永久封停主播「喬碧蘿殿下」。

南方都市報報導，直播主「喬碧蘿殿下」與其他女主播連線直播時表示，只要有10萬訂閱就露臉，不料，修圖軟體中途出現故障，導致遮擋用的二次元圖沒顯示，她的真實容貌被曝光，畫面中顯示是一位皮膚黝黑的中年女士。

而「喬碧蘿殿下」已經露臉直播很長時間，自己還沒有發現，對面的女主播故意問她是不是蘿莉，「喬碧蘿殿下」回答自己是58歲大媽，身分證上是58歲的。而直播間內粉絲已經崩潰，大呼受騙。其中曾為其花費人民幣10萬元，排在榜一的男粉絲一怒之下也註銷帳號瞬間消失。

目前該主播直播間、視頻、論壇都已關閉。更讓人驚訝的是，大陸直播平台鬥魚今日稱，「蘿莉變大媽」事件為主播「喬碧蘿殿下」自主策劃、刻意炒作，因此永久封殺此主播。

「喬碧蘿殿下」曾在微博提到，此次走紅的宣傳費用僅僅花人民幣28萬。當天，晚間又在微博稱其被盜號。值得注意的是，這一波操作也讓「喬碧蘿殿下」的關注度大漲，四天內，她的直播間粉絲從之前的10多萬爆漲至84萬，目前還在持續上升。網友質疑，這或許是女主播團隊的炒作。