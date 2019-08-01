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美媒：再教育營也關漢人 包括教徒及維權人士

2019-08-01 12:12中央社 台北1日電

美國自由亞洲電台引述多名自稱待過「再教育營」的人表示，再教育營實行軍事化管理，除了維吾爾、哈薩克等少數民族外，也有漢人，包括訪民、宗教信仰者及維權人士。

報導引述目前正在哈薩克居住的哈薩克人古麗滋拉表示，她2017年7月16日從哈薩克返回中國新疆時，在海關被中國邊檢人員扣留，其後被轉到再教育營，最終被派到一家工廠，成為一名廉價勞工。她去年10月獲釋，到哈薩克與丈夫團聚，但是她的兩個女兒依然留在新疆。

古麗滋拉說，她被送入教育營後，被要求換上教育營統一的服裝，接著每天要學習漢語，學習中國國家主席習近平講話、「一帶一路」、民族團結。「半個月之後被要求打針，不知道是什麼針，還有要求把長頭髮剪了，說是我們這裡和軍營一樣。」

古麗滋拉表示，她在裡面見到被羈押者有維吾爾族、哈薩克族、柯爾克孜族、回族、塔塔爾族，還有漢族，每個民族不能兩人以上聚集交流。

報導另引述阿勒泰一名不願透露姓名的漢族人說，他於去年夏天被逮捕、又遭到刑訊，要他交代所出售的少數民族工藝品，最終被轉移至阿勒泰市教育營羈押，今年4月獲釋。

他稱，自己在再教育營中先後見過30多名漢族人，包括訪民、宗教信仰者及維權人士。

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