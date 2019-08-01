不用一滴水 「盬子雞」化汽為湯帶動全村致富

2019-08-01 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



貴州茅台酒中外馳名，不過用來盛裝名酒的花茂土陶，主產地遵義市楓香鎮的花茂村，卻是中國最貧困地區。不過，土陶非遺傳人困中求變，把古時候裝菜的缸缽「盬子」，裝進雞肉乾蒸，化汽為湯、改良成一道特色菜「盬子雞」，帶動農家樂旅遊消費，全村也因此脫貧致富。

花茂村本來叫「荒茅」，連茅草都荒蕪，所以全村4950人，離鄉打工人數逾半，一度成為空殼村。

不過，花茂村早在清光緒年間就用當地盛產的白泥，製作土陶。連貴州名酒茅台也是用花茂土陶盛裝。

花茂土陶製陶技術傳承四代，今年被貴州省評定省級非物質文化遺產，而土陶技藝傳承人母先才靈機一動，在祖傳140年歷史的土陶手藝加以改良，將雞肉入甕燉煮，烹調高溫提升至135度，不用一滴水、不加任何高湯，只需兩個小時就能化汽為湯燉好一隻雞。