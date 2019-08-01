不用一滴水 「盬子雞」化汽為湯帶動全村致富
貴州茅台酒中外馳名，不過用來盛裝名酒的花茂土陶，主產地遵義市楓香鎮的花茂村，卻是中國最貧困地區。不過，土陶非遺傳人困中求變，把古時候裝菜的缸缽「盬子」，裝進雞肉乾蒸，化汽為湯、改良成一道特色菜「盬子雞」，帶動農家樂旅遊消費，全村也因此脫貧致富。
花茂村本來叫「荒茅」，連茅草都荒蕪，所以全村4950人，離鄉打工人數逾半，一度成為空殼村。
不過，花茂村早在清光緒年間就用當地盛產的白泥，製作土陶。連貴州名酒茅台也是用花茂土陶盛裝。
花茂土陶製陶技術傳承四代，今年被貴州省評定省級非物質文化遺產，而土陶技藝傳承人母先才靈機一動，在祖傳140年歷史的土陶手藝加以改良，將雞肉入甕燉煮，烹調高溫提升至135度，不用一滴水、不加任何高湯，只需兩個小時就能化汽為湯燉好一隻雞。
這道特色菜「盬子雞」原湯原味，十里飄香，成了花茂村農家樂的招牌美食，花茂村村委會主任彭龍芬說，2012年以前，村裡人均收入只有人民幣3000元，2012年開始流行農家樂，發展鄉村旅遊和現代農業，80%的外出務工人員漸漸地返鄉創業致富，花茂村開始擺脫貧困。一道原味土法的「盬子雞」，讓花茂村全村脫貧，寫下在家門口就能賺錢的致富奇蹟。
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