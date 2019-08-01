40餘台灣社工系學生 登陸實習

2019-08-01 02:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第三屆台灣社工系大學生福州實踐活動成果發表會30日在福州市馬尾區舉辦。圖為在實踐活動中表現優秀的台灣大學生受到表彰。 中新社 分享 facebook 「第三屆台灣社工系大學生福州實踐活動成果發表會」30日在福州市馬尾區舉辦。中新社報導稱，台灣高雄醫學大學的學生蔡廷儒受訪表示，「大陸這邊的社工還在起步，對我們來說是一個很好的機會。」

本屆活動吸引了127位台灣的大學生報名，最後錄取了美和科技大學、高雄醫學大學等8所台灣大學的40多名大學生參加活動。近一個月來，他們在福州11家社工機構進行實踐。

蔡廷儒目前在福州市馬尾區新蓮花社工服務中心進行實踐。對於首次登陸，他直言道，大陸這邊的移動支付很方便，實習成本也不高。「我想先在台灣磨練幾年，未來把成熟的社工專業經驗帶到大陸，才能真正做到接地氣。」

台灣社工系大學生實踐活動已在福州市馬尾區舉辦3屆，共吸引231名台灣社工系大學生報名，90名台灣學生、21所台灣社工系大學、15家社工機構參與。

來自台北實踐大學的王筱淇在閩侯縣樂志社會工作服務中心進行實踐。王筱淇表示，這是她第一次參與實習，也是她第一次到大陸，「比我想像中的社工實踐工作更加輕鬆愉快」。

王筱淇通過團隊的協作，一起幫助當地的中小學生進行垃圾分類等項目，同時，也將台灣的垃圾分類經驗帶到了大陸。她表示，「明年希望有機會再來，並會推薦給身邊的同學和朋友」。

即將升入大三、來自台灣中山醫學大學的曾湘菱，想利用暑假的時間到大陸從事與她專業相關的社工實習。通過這次實習，她收穫很大，未來想來大陸參加社工，父母也鼓勵她到大陸發展。

除了開展台灣社工系大學生福州實踐活動之外，福州市馬尾區還通過邀請台灣社工參加社會工作者職業資格考試、舉辦「閩台社會工作與社會服務」研討會、建立台灣社工人才庫等方式為社會提供社工人才儲備。