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內蒙古銀河現身！肉眼就能飽覽所有夏季星座

2019-07-31 22:15聯合新聞網 記者林怡君／報導

內蒙自治區明安圖觀測基地，在一望無際的草原上豎立著白色的射電頻譜日像儀，早上追蹤...
內蒙自治區明安圖觀測基地，在一望無際的草原上豎立著白色的射電頻譜日像儀，早上追蹤太陽的東升西落。 記者林怡君／攝影
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明安圖觀測基地位於中國大陸內蒙自治區安圖鎮，在一望無際的草原上豎立著白色的射電頻譜日像儀，早上它會追蹤太陽的東升西落，不過，到了夜裡一抬頭，天空閃爍著滿滿的星斗，美得就像是被電腦後製上去般，用肉眼欣賞便清晰可見，目前正好是觀測明亮的夏季銀河好時機。

內蒙自治區明安圖觀測基地沒有光害，特別適合拍攝超美星空。 圖／吳東峻授權提供
內蒙自治區明安圖觀測基地沒有光害，特別適合拍攝超美星空。 圖／吳東峻授權提供
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不同於城市，如此明亮的星星與銀河必須要無光害的環境方能現身，在內蒙古自治區錫林郭勒盟正鑲白旗的一片草原中，這裡剛好四周被丘陵環繞，從北京至明安圖觀測基地距離約380公里，開車5小時左右。

「這裡收訊不太好！」，來明安圖天文基地的人可能都會遇到這問題，為了確保日像儀接收太陽射電輻射的高準確度，最近的天線塔已關閉運作，所以周遭收不太到訊號，科學家們主要靠天文台裡的網路設備對外聯繫。

這裡佔地3.8775公頃，有100面日象儀觀測太陽，其中大的40面4.5米口徑天線屬於低頻列陣和小的60面2米口徑天線屬於高頻列陣組成，從空中俯瞰恰好形成一個漩渦狀。

明安圖觀測基地有100面日象儀觀測太陽，從空中俯瞰恰好形成一個漩渦狀。 圖／張超...
明安圖觀測基地有100面日象儀觀測太陽，從空中俯瞰恰好形成一個漩渦狀。 圖／張超翔授權提供
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2075年後氦閃將讓人類無法在地球生存？電影《流浪地球》描述太陽面臨極速老化，不得已要「流浪地球」，中科院國家天文台研究員譚寶林對此解答，這種狀況不會發生！根據目前觀測太陽的總光度和總質量，計算太陽每日燃燒多少燃料、剩多少燃料以及還能繼續燃燒多長時間？結果顯示太陽還可發光發熱50億年，所以科學家們都說「太陽正美，地球無需流浪」。

到夜裡譚寶林用雷射筆直指「夏季大三角」位置，現場驚呼連連，甚至不時會有流星出現，親自觀賞星空的心情甚是澎派。

野旅行網站站長兼資深攝影師吳東峻表示，如果想拍出完美的銀河，準備腳架是最重要的，才能方便構圖，相機ISO感光度調高，對焦開無限遠再調回來一點點，切手動模式，星星是會動的，如果曝光秒數開太長會出現一條線，盡量在30秒以內，不過ISO拉高容易有雜訊，這取決於相機的等級，要靠個人經驗調整，若不確定當下環境適合的數值，也可以嘗試多拍幾張挑選成品。

吳東峻更教追星者們，如果覺得只拍空景有點單調，你也可以加入前景來輔助星空，如此一來畫面就更生動了，只要用手機手電筒補光，例如前景、人像，就能讓照片呈現更多層次。

只要用手機手電筒補光，拍星空也可以加入前景，畫面更為生動，呈現更多層次的作品。 ...
只要用手機手電筒補光，拍星空也可以加入前景，畫面更為生動，呈現更多層次的作品。 圖／吳東峻授權提供
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