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明天停發自由行簽注 北京民眾湧進公安局辦證

2019-07-31 18:58聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸官方今突發布公告，稱明天起暫停辦理47個城市大陸居民赴台自由行簽注（核准來台文件），消息來得突然，不少近期計劃赴台旅遊的遊客措手不及。許多欲赴台自由行的北京市民趁最後一天工作日，趕到北京市公安局出入境管理局辦理證件，不過還未到下班時刻，現場卻已停止辦理，有人抱怨「和女朋友計劃很久的台灣行去不成了」。

北京出入境管理局今天湧入許多辦理赴台自由行簽注的市民，一名民眾表示，上午一接獲訊息，立刻趕去辦理證件，一到現場，發現已有很多同樣要赴台自由行的民眾都擠在詢問處洽詢，他說，才約莫下午三時，還不到下班時刻，櫃檯人員就表示不接受辦理了，讓他非常錯愕。

這名北京市民無奈表示，他和女友打算近期到台灣自由行，兩人期待並計劃已久，未料官方突然喊停，現在也不知道該如何是好，雖然女朋友已經辦理好簽注，但他若拿不到簽注，「那也只能去其他地方了」。

一名北京大爺也趕著今天辦理加簽，他說，好在成功加簽，不然他恐怕無法參加台灣的三鐵比賽。一位在門口等計程車的年輕人心急如焚表示要換另一個點辦理，「我在台灣存了好幾千萬啊，該怎麼辦啊」。

大陸的旅行社表示，已獲得入台證的遊客，如果改為跟團，一樣能夠去台灣，或者也可以利用商務和醫美簽注等方式入台。

大陸明天起暫停辦理47個城市大陸居民赴台自由行簽注，許多民眾趕在下班前到公安局辦...
大陸明天起暫停辦理47個城市大陸居民赴台自由行簽注，許多民眾趕在下班前到公安局辦理證件。圖／民眾提供
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大陸明天起暫停辦理47個城市大陸居民赴台自由行簽注。圖／民眾提供
大陸明天起暫停辦理47個城市大陸居民赴台自由行簽注。圖／民眾提供
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北京自由行公安
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