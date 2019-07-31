陸媒：已辦赴台自由行簽注且在有效期內不受影響

2019-07-31 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸將自8月1日起暫停47個城市陸客來台自由行，新京報報導，已經辦妥赴台自由行簽注且在有效期內，暫不受新政影響。

陸客來台自由行遊需要台灣通行證、個人旅遊簽注G簽和入台證，前兩者需要遊客自己去當地出入境管理部門辦理，且符合自由行試點城市個人簽注申請條件，才能申請赴台自由行。入台證可以由有資格的旅行社代辦。以上證件缺一不可。

報導引述京城旅行社一位業界人士表示，從目前來看，暫未接到團隊遊需要調整的通知，赴台旅行團可以正常報名和辦理相關業務。根據今天下午文旅部的通知，赴台個人旅遊簽注從8月1日起暫停。

一家線上旅行平台客服處指出，如果遊客已經辦理赴台遊簽注且在有效期之內，依然可以報名自由行。

此外，浙江光大國際旅行社指出，今天下午有遊客去杭州出入境辦理個人簽注，被告知已經停止辦理了。G簽在有效期內仍然可以用，自行買機票飛台灣，不受影響，但是在當地必須跟團旅遊。

目前只要有台灣產品在賣的旅行社，都可以發旅遊團，但是自由行全都停了。現在這家杭州的旅行社台灣旅行團中，半自助遊最熱門，已經預訂到八月下旬了。

業界人士表示，隨著自由行暫停，部分遊客可能會轉為跟團旅遊，所以旅行社的台灣旅行團線路會做出相應調整，例如提升品質，增加深度遊體驗等。

另據攜程工作人員表示，之前辦理好G簽的不受影響，還是可以辦理自由行，自由行產品也仍然在攜程官網上有賣。該工作人員也稱，入台證辦理目前不受影響。