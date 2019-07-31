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澳媒指習近平表弟涉洗錢案、豪賭 北京斥報導卑劣抹黑

2019-07-31 15:53世界日報 中國新聞組／北京31日電

來源：YouTube

報導稱習近平表弟澳洲豪賭或涉洗錢案，北京斥為卑劣抹黑 影片截圖
報導稱習近平表弟澳洲豪賭或涉洗錢案，北京斥為卑劣抹黑 影片截圖
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澳媒報導，澳洲皇冠集團賭場涉嫌參與有組織的犯罪活動，中國國家主席習近平的表弟齊明（Ming Chai）被發現曾乘搭該集團涉嫌洗錢的私人飛機到賭場豪賭，並被揭露一年在賭場花費幾百萬美元。對此，北京方面指控報導毫無事實依據，抹黑中國的做法非常卑劣。

澳洲「時代報」、「悉尼先驅晨報」和9頻道「60分鐘」節目聯合製作一期號稱「撼動澳洲根基」的調查報導，發現皇冠賭場幕後運營及中國影響力問題。根據皇冠集團大量內部文件和檔案顯示，這家公司涉嫌從事洗錢並與中國官員之間有密切關係。

法廣引述澳媒報導稱，澳洲警方曾在黃金海岸搜查一架涉嫌洗錢的皇冠集團的私人飛機，目標是皇冠集團的商業夥伴並染指中國的男性嫌疑人Tom Zhou，卻在這架飛機上發現同行的還有習近平表弟齊明。報導還說，齊明和Tom Zhou關係密切，兩人多次乘坐私人飛機出行。

澳媒對皇冠賭場洩露的上萬份文件調查後發現，齊明是皇冠賭場的大客戶。

美國之音引述澳媒報導，皇冠集團在上海的前雇員Jenny Jiang表示，皇冠集團在中國的工作人員負責招攬賭客，而澳洲駐華領事館則為賭客快速辦理簽證。有19名皇冠員工2016年涉嫌觸犯禁嚴禁賭博的法律而在中國被拘留，其中包括Jenny Jiang。

澳洲邊境警察一名前官員表示，有議員和官員遊說他，為皇冠賭場的客戶提供入境便利。

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，該報導毫無事實依據、捕風捉影。華春瑩說：「我不知道這些個別的媒體從哪裡去挖掘的小道消息，根據一些毫無事實依據、捕風捉影的一些說法，來企圖抹黑中國。我覺得這樣做法是非常卑劣的。」

此外，2014年在「解密習近平家庭會議」一文中，明鏡總編輯陳小平曾表示，「齊明被抓，常委們既不知情，也不是按照什麼法定程序抓的，而是習家會議「一致同意」搞定的。」香港「前哨」也曾報導，習家的家庭會議是由母親齊心主持的。當時中國媒體曾有過習近平反腐六親不認，大義滅親，就把抓表弟齊明作為例子。但此消息中國官方未曾證實。

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報導稱習近平表弟澳洲豪賭或涉洗錢案，北京斥為卑劣抹黑 翻攝自crown resorts官網
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賭場澳洲習近平
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