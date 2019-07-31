前國開行董事長胡懷邦涉嫌嚴重違法被調查

2019-07-31 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中共中央紀委網站今（31）日披露，國家開發銀行前黨委書記、前董事長胡懷邦涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

去年10月，前甘肅省委書記王三運收賄案在河南省鄭州市中級法院一審開庭審理，王三運遭控透過時任交通銀行董事長胡懷邦，為上海華信入股海南銀行提供幫助。海南銀行成立於2015年8月，上海華信和交通銀行都是發起人之一，分別持股12%和10%。

胡懷邦擔任國家開發銀行董事長後，王三運又透過胡懷邦，為中國華信下屬海南華信獲得國開行48億美元（約新台幣1488億元）綜合信貸額度提供幫助。

據報導，在中國華信透過虛構貿易快速膨脹為世界500強公司的過程中，國家開發銀行扮演重要角色。至少自2014年起，國開行就成為華信最重要的貸款銀行。

63歲的胡懷邦於去年9月突然被發布不再擔任國家開發銀行黨委書記、董事長。隨後就被曝涉及弊案。