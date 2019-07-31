少林寺前武僧總教頭涉黑？少林寺：只是個賣紀念品的

2019-07-31 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



河南偃師市公安局發布公告，稱抓獲釋永旭爲首的涉黑惡犯罪團伙16人。該組織涉嫌聚眾鬥毆、非法拘禁和敲詐勒索等行為，釋永旭曾自稱是當地少林寺的武僧總教頭。事件引起爭議，少林寺表示釋永旭曾是普通職員，並非總教頭。

瀟湘晨報報導，8月1日上午9時30分，偃師市將召開釋永旭涉黑惡犯罪團伙主要成員公開指認現場揭發檢舉動員大會。

公告邀請廣大羣衆前往參加，主會場地點爲大口鎮大街（鎮政府南100米），警方將押解犯罪嫌疑人進行公開指認犯罪。

30日晚間，該報聯繫李警官，他稱自己是負責線索舉報的，目前仍在徵集線索。

河南嵩山少林寺一名工作人員則表示，他稱釋永旭20年前就離開了少林寺，也並不是少林寺武僧總教頭。

「他以前在法物流通處，沒有任何職務，只是個普通工作人員，負責經營紀念品的。」經查證，釋永旭13年前曾成立一個社會團體，並於2016年在偃師市民政局註冊登記，註冊資本爲3萬元人民幣。