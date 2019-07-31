親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

重工起飛！ 日本三菱SpaceJet客機的天空壯志

私菸案「深喉嚨」身分曝光？ 黃國昌：既可笑又白痴！

少林寺前武僧總教頭涉黑？少林寺：只是個賣紀念品的

2019-07-31 09:51聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

河南偃師市公安局發布公告，稱抓獲釋永旭爲首的涉黑惡犯罪團伙16人。該組織涉嫌聚眾鬥毆、非法拘禁和敲詐勒索等行為，釋永旭曾自稱是當地少林寺的武僧總教頭。事件引起爭議，少林寺表示釋永旭曾是普通職員，並非總教頭。

瀟湘晨報報導，8月1日上午9時30分，偃師市將召開釋永旭涉黑惡犯罪團伙主要成員公開指認現場揭發檢舉動員大會。

公告邀請廣大羣衆前往參加，主會場地點爲大口鎮大街（鎮政府南100米），警方將押解犯罪嫌疑人進行公開指認犯罪。

30日晚間，該報聯繫李警官，他稱自己是負責線索舉報的，目前仍在徵集線索。

河南嵩山少林寺一名工作人員則表示，他稱釋永旭20年前就離開了少林寺，也並不是少林寺武僧總教頭。

「他以前在法物流通處，沒有任何職務，只是個普通工作人員，負責經營紀念品的。」經查證，釋永旭13年前曾成立一個社會團體，並於2016年在偃師市民政局註冊登記，註冊資本爲3萬元人民幣。

釋永旭的父母是佛教徒，他在1984年到嵩山少林寺拜方丈為師，賜法名為永旭。他隨後在寺中參禪和學習少林武功，熟讀「金剛經」、「六祖壇經」等，擅長少林大小洪拳、棍法和傳統散手等功夫。釋永旭又在「少林與太極」等刊物上發表文章，2003年1月更與少林拳師劉振海在宗教文化出版社出版「少林拳譜」書籍。

涉黑的釋永旭曾自稱是當地少林寺的武僧總教頭。少林寺表示釋永旭曾是普通職員，只是個...
涉黑的釋永旭曾自稱是當地少林寺的武僧總教頭。少林寺表示釋永旭曾是普通職員，只是個賣紀念品的。（梨視頻）
分享

少林寺公安
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

「美麗中國 吉祥高原」甘肅演出

2019-07-31 02:00

牡佳高鐵 最難下穿工程貫通

2019-07-31 01:59

HELLO KITTY度假村 情定三亞

2019-07-31 01:56

兩岸關係學術研討會 昨開幕

2019-07-31 01:56

福州馬尾／船政文化博物館

2019-07-31 00:39

福州馬尾／羅星塔 亭江砲台 船政天后宮

2019-07-31 00:38

福州馬尾／回顧英勇烈士海軍風雲

2019-07-31 00:37

福州馬尾／閩船政 與台歷史淵源深

2019-07-31 00:37

梁振英去函學校促開除咒罵警員教師 教協斥做法不當

2019-07-30 17:09

偷開媽媽賓士車 15歲少年撞死人還辯「我卡丁車開得很好」

2019-07-30 16:55

記者暗訪按摩店…四川電視台大播無碼「黃鏡頭」

2019-07-30 16:49

「六四天網」創辦人黃琦被判12年 家屬宣判前不知情

2019-07-30 15:31

「精日分子」畫豬頭人身 中國1天內逮捕9人

2019-07-30 15:29

「哪吒」躍登陸國產動畫電影票房新冠軍 還有望破這紀錄

2019-07-30 15:17

電影史最醜三太子！為何90分鐘票房就破4.5億？

2019-07-30 11:00

三台會廣西登場 聚焦台灣政局及2020選情

2019-07-30 10:39

8月23日民間藝術節 65國聚呼和浩特

2019-07-30 02:08

亞洲陸地最深井 在塔里木油田

2019-07-30 02:08

兩岸鬥茶王 13茶樣獲獎

2019-07-30 02:08

新媒體與佛教論壇 9月南京舉辦

2019-07-30 02:08

中葡直航 首都航空8月30日恢復

2019-07-30 02:08

全國旅遊重點村 首批320村上榜

2019-07-30 02:08

博館夜遊 電影通宵夜上海精采

2019-07-30 02:08

世界川菜大會 9月20日在四川

2019-07-30 02:07

江西上饒／三清山壯麗 遠近馳名

2019-07-30 00:16

江西上饒／嚴田村出進士 地靈人傑

2019-07-30 00:16

江西上饒／傳統技藝 紙上真功夫

2019-07-30 00:15

江西上饒／地耳菜伴雨開花 兒時回憶好味道

2019-07-30 00:14

香港變了？年輕人心中的「美好年代」 原來是這模樣…

2019-07-29 23:23

暗訪按摩店色情無碼播出 四川電視台道歉

2019-07-29 21:41

五糧液花6年終於告贏九糧液 網友提醒：還有七糧液

2019-07-29 14:29

發展進步30年！北京2022首辦冬奧 3年鋪好京張高鐵

2019-07-29 14:26

從景德鎮到德國梅森 「瓷韻雙城」 跨時空對話

2019-07-29 00:26

陸無人壓路機施工 手機就能指揮

2019-07-29 00:23

9月14日上海旅遊節 25國創視聽饗宴

2019-07-29 00:22

廣東韶關始興 將成縣級森林城市

2019-07-29 00:22

田東芒果節 吸睛又吸金

2019-07-29 00:22

離台第3近 漳州核電廠等待開工

2019-07-29 00:22

陸3D列印建築 拚全球最大

2019-07-29 00:14
看更多

熱門文章

最衰航班！上海飛北京 飛了18小時才到目的地

2019-07-30 20:36

美官員：大陸軍力已在香港邊界集結 白宮密切監視

2019-07-31 08:20

電影史最醜三太子！為何90分鐘票房就破4.5億？

2019-07-30 11:00

華為被美封殺為何業績逆勢增23%？ 全靠這2張護身符

2019-07-30 19:13

大學生被雷擊全身白血球細胞壞死 卻3小時奇蹟復活

2019-07-30 19:34

影／反送中民眾沿電車軌接力運送物資 人龍綿延

2019-07-30 10:16

影／「全港大塞車」癱瘓地鐵 通勤族：自由更重要

2019-07-30 18:15

偷開媽媽賓士車 15歲少年撞死人還辯「我卡丁車開得很好」

2019-07-30 16:55

小情侶火車激吻還伸「龍爪手」！高清畫面曝光 其他乘客都羞炸

2019-07-30 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top