福州馬尾／閩船政 與台歷史淵源深

2019-07-31 00:37 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



馬尾船政防禦用的大砲 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 福建船政跟台灣有非常深的歷史淵源，當初左宗棠會選擇在福州馬尾創辦船政，其中一個因素就有台灣的原因。因為當時考慮到台灣的森林覆蓋率大，有豐富的木材以及煤炭，對於艦船的原材料以及燃料使用，可以提供比較便利的條件。

1874年日本入侵台灣，清廷任命沈葆楨為欽差大臣，率領船政的學生前往台灣。到達台灣後，沈葆楨加強台灣的軍事防務，遂修建了很多砲台。像現在仍然保留在台南的安平古堡砲台，就是當年沈葆楨興建的。

博物館展示馬尾船政製造的各式船艦。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

除此之外，沈葆楨還認為，之前對台灣不了解，要提升台灣的防務能力，必須繪製一張台灣地圖；安排船政學生嚴復、魏瀚等人走遍台灣全島，繪製了台灣歷史上第一張地圖，也就是「台灣府城並安平海口圖」。

1874年12月，日本人退出台灣，沈葆楨認為，日本退出台灣這件事不會就此結束，台灣的地理位置非常重要，台灣必須發展，他決定推行一系列的「四開」新政：開路，開了北路、中路、南路，像蘇花公路就是當年的北路；開禁，廢除一切的舊禁；開府，增設台北府（台灣1885年建省，之前隸屬福建省管轄）；開礦，開採台灣的煤礦。

馬尾船政學堂自1866年開辦至1907年（清光緒三十三年）福建船政停辦為止，畢業生共628名。辛亥革命後，船政前學堂於1913年改為海軍製造學校，後學堂改為海軍學校，隸屬於海軍部。1926年，海軍製造學校與海軍飛潛學校（1920年設立）同時併入馬尾海校。