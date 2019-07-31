福州馬尾／回顧英勇烈士海軍風雲

2019-07-31 00:37 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



中國第一架飛機：甲型1號雙桴雙翼水上教練機。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 馬尾不僅是中國近代造船工業的發源地，還是中國航空業的搖籃。1917年冬，國民政府決定製造自己的飛機，認為造船廠設備齊全，可以大有作為，於是在製造廠下設了飛機製造處，同時在馬尾開辦「飛潛學校」，專門培養飛機潛艇方面的人才。

經過兩年努力，1919年8月，中國第一架飛機－甲型1號雙桴雙翼水上教練機在馬尾誕生。這架飛機可乘坐兩人，攜帶四枚炸彈，最高時速126公里，飛機高度3690米，性能一點都不輸歐美的飛機。

馬尾堪稱中國近代海軍的搖籃，船政培養了中國第一代海軍人才，打造了中國第一支艦隊，無數個第一，奠定馬尾成為中國近代海軍搖籃的歷史地位。清廷自從1885年10月成立了海軍衙門，統一領導海軍，李鴻章任會辦海軍大臣，成立南洋、北洋水師。

1895年甲午戰爭，其中以黃海海戰最為慘烈，像鄧世昌、方伯謙、葉祖珪、劉步蟾、林泰曾、邱寶仁、都是北洋水師的著名海軍將領。他們忠心愛國，「艦在人在，與艦共亡」，寫就一段可歌可泣的英勇篇章。黃海海戰中，中方12艘軍艦上的艦長，都是船政學堂的畢業生，其中10人甚至是同班同學。

辛亥革命後，船政畢業生擔任將軍的有55名，其中上將12名、中將25名、少將18名。抗日戰爭中，馬尾海校的大多數畢業生積極投身抗戰，不少人為國捐軀。1938年10月24日武漢保衛戰，日軍飛機偷襲中山艦，全艦官兵奮起抗擊，最終被擊沈長江，殉難的艦長薩師俊，就是薩鎮冰的侄孫。