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福州馬尾／羅星塔 亭江砲台 船政天后宮

2019-07-31 00:38聯合報 特派記者胡明揚／福州報導

羅星塔是國際公認的航標、閩江門戶標誌，有「中國塔」之譽。 圖／本報福州傳真
羅星塔是國際公認的航標、閩江門戶標誌，有「中國塔」之譽。 圖／本報福州傳真
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1866年清政府「洋務運動」領袖之一左宗棠，為了富國強兵，在福州馬尾創辦船政，透過引進西方科學技術，以建造艦船和培養人才為主體，拉開了中國近代工業和科技發展的序幕。馬尾船政文化園區，以展示船政遺存史跡和精神內涵為主題，園區內有中國船政文化博物館、羅星塔公園、閩安協台衙門、砲台、船政天后宮、中法馬江海戰紀念館、馬尾船政建築群等眾多景點。

位於羅星山上的羅星塔，相傳為宋代柳七娘所建，原為木塔，毀於明萬曆年間。明天啟四年重建（西元1624年），塔7層8角，花崗石結構，高31.5米，塔座直徑8.6米，每層均建拱門，可拾級而上，是國際公認的航標、閩江門戶標誌，有「中國塔」之譽。

閩安協台衙門，是大陸現存少有且保存完好的海防軍事衙門。閩安鎮地勢險要，為閩江口進入福州的門戶，是歷代兵家必爭之地。每當朝代更迭，外寇入侵，閩安變成水戰、陸戰的戰場，因此自唐至清都是軍事重鎮，歷代在此駐重兵、設水師、立營汛、建寨城、築土堡、修砲台，至今仍有許多軍事遺址。

閩安協台衙門，是大陸現存少有且保存完好的海防軍事衙門。 記者胡明揚／攝影
閩安協台衙門，是大陸現存少有且保存完好的海防軍事衙門。 記者胡明揚／攝影
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位於馬尾區亭江鎮南般村的亭江砲台，又稱北岸砲台，是大陸現存少有的近代典型海防砲台，是研究中國海防體系及其演變的重要文化遺址。始建於清順治十五年（西元1658年），歷經鴉片戰爭，中法馬江海戰，道光、光緒年間多次修葺；抗日戰爭時期又遭日軍破壞。2015年，亭江炮台遺址公園修繕完成，並對外開放。

船政天后宮是福建船政的標誌性建築之一。1868年船政大臣沈葆楨上奏朝廷請准興建天后宮，以保佑船政輪船順利下水、出海，同年6月落成；1971年天后宮被拆毀，2008年復建。復建後的天后宮總體布局為一軸二進二院，分廟宇區、附屬設施區和園林休閒區三大功能旅遊區。

船政天后宮 圖／本報福州傳真
船政天后宮 圖／本報福州傳真
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中法馬江海戰紀念館，是為了紀念在1884年海戰中犧牲的736位將士，於1885年建成，周邊有昭忠祠、海戰烈士陵園等。民國年間又將中日甲午戰爭為國捐驅的海軍將士牌位移入昭忠祠合祀，確立昭忠祠作為中國近代海軍英烈紀念專祠的特殊地位。

馬尾船政建築群，最主要的遺址是馬尾造船廠，船廠創辦於1866年，是當時遠東最大的造船廠，也是清政府開辦最早的國防軍事工業，現尚存有輪機廠、船政鐘樓、一號船塢、船政古街等。

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