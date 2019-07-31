福州馬尾／船政文化博物館

2019-07-31 00:39 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



位於福州馬尾的中國船政文化博物館 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 所謂「無閩不成軍」，在中國近代海軍發展史中，福建扮演了重要的角色，不論是中國第一個造船廠、建造的第一艘西式軍艦、船政學堂，以及眾多的海軍人才，都出自福州馬尾；走入馬尾中國船政文化博物館，就可以深入了解近代中國船政一頁歷史。

馬尾是中國船政文化的發祥地和近代海軍的搖籃，中國船政文化博物館，為大陸第一個以船政為主題的博物館。十九世紀下半葉，清朝經歷兩次英法聯軍侵略的剌激，深感中國軍事科技科遠不如西方，林則徐、魏源等人提出「師夷長技以制夷」思想，於是展開「洋務運動」。福建馬尾船政是清末洋務運動的重要產物，船政在創辦過程中取得了眾多成就，成為中國近代海軍教育的發祥地、中國近代海軍的搖籃，以及中國現代航空業的萌生地。

無閩不成軍，博物館介紹薩鎮冰眾多福州家族投身海軍成為世家。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

走入博物館一樓大廳，有一組浮雕名為「世紀揚帆」，浮雕中心的兩位是船政創辦人左宗棠和沈葆楨，兩側就是船政學堂培養出來的傑出代表，依次為鐵路之父詹天佑、啟蒙思想家嚴復、海軍名將薩鎮冰。

大廳展示了馬尾船政全照西方兵船式樣製造的第一艘軍艦「揚武號」1：13比例模型，它造於1871年，1872年下水後，成為遠東地區最大的巡洋艦。船長63.33米，噸位1560噸，作為旗艦，參加了1884年的中法「馬江海戰」。

博物館一樓大廳浮雕：世紀揚帆。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

二樓展廳介紹1866年福建船政左宗棠、沈葆楨創辦的過程，及聘請法國海軍軍官日意格為第一任船政正監督，因此船政創辦初期的工程師大多來自於法國。日意格為了幫助學生學習法語，於1868年編撰了中國第一部中法辭典「福州船政學堂常用技術詞典」。

福建船政後來成立輪船局（遠東最大造船廠）及船政學堂（中國第一所高等專科學校），由英、法籍老師授課。1879年清政府將船政製造的艦船和船政學堂培養的人才做為主體，組成了中國第一支近代化的海軍艦隊－福建水師。

展櫃中陳列中國人參與鋪設的第一條海底電纜的一部分。1887年受台灣首任巡府劉銘傳之邀，船政學堂下設電報專業的學生，參與鋪設了這條由閩江口的川石島到台灣淡水的海底電纜，全長117海里。

馬尾船政開辦初期，製造船隻用的車床。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

沈葆楨並提出船政學校學生留學歐洲，學習先進技術；從1877年起到辛亥革命，一共派遣了107名學生到國外留學深造。這些學生歸國後活躍在軍事、科學、外交、文化等領域，為推動中國的近代化進程做出了重要貢獻。

當年船政學校派出國留學的學生包括：嚴復，第一屆留歐學生，北京大學首任校長、復旦大學第二任校長，是近代啟蒙思想家、教育家、翻譯家。詹天佑，組織監造了中國第一條鐵路－京張鐵路，被譽為「中國鐵路之父」。以及近代海軍將領葉祖珪、劉冠雄、薩鎮冰、黃鐘瑛、林元銓，其中薩鎮冰在1920年擔任代國務總理。著名外交家、翻譯家陳季同，將中國古典文學「紅樓夢」、「聊齋志異」翻譯成法文，在巴黎出版，被譽為「中學西漸」第一人。高魯，近代天文學的奠基人、北京天文台首任台長，發明了中國第一代打字機。