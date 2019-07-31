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牡佳高鐵 最難下穿工程貫通

2019-07-31 01:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

30日下午，中國「東極」地區最難下穿工程—牡（牡丹江）佳（佳木斯）客專米廠路下穿框構主體順利貫通，中國高鐵施工單位又攻克一重大高寒高速鐵路施工難題。

中新社報導，全長375公里的牡佳高鐵是中國《中長期鐵路網規劃》的主要建設項目之一和國家十三五規劃的鐵路工程項目，是東北高速鐵路環線的重要組成部分。

牡佳客專米廠路下穿工程於2017年7月開工建設，位於哈牡客專終點站與牡佳客專始發站牡丹江車站的「東咽喉」區，該工程也是制約牡佳客專全線鋪軌能否順利完成的關鍵性重難點工程。

中鐵二十二局牡丹江米廠路下穿工程項目負責人張志永表示，由於牡佳客專設計等級高、技術標準和質量要求高，線路位於寒冷地帶，極端最低氣溫零下36攝氏度，整體框構涉及防凍漲、防雪害、冬季施工等技術性難題。

該段下穿牡佳客專鐵路、圖佳鐵路和木材專用線等5條鐵路正線，由於框構體量巨大，與既有五條鐵路正線交角48度，線路半徑斜長達到了32米。施工難度之大，安全風險系數之高，在中國高速鐵路框構橋下穿施工中實屬罕見。

為了保證五條鐵路正線的行車安全，最終決定在鐵路線兩側利用經驗成熟的工字鋼縱橫梁法對線路進行加固，首次在高寒地區框構施工中運用頂推法，設置10處頂進點，用液壓千斤頂將框構橋微調至毫米式循序漸進地頂進到設計位置，打通了制約牡佳客專全線鋪軌施工建設的重大節點難題。

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