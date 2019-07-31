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「美麗中國 吉祥高原」甘肅演出

2019-07-31 02:00聯合報 新華社

「美麗中國 吉祥高原」文藝展演在位於甘肅省甘南藏族自治州合作市的甘南大劇院上演。圖為演員表演女子群舞《摘葡萄》。

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