偷開媽媽賓士車 15歲少年撞死人還辯「我卡丁車開得很好」

2019-07-30 16:55 世界日報 中國新聞組／北京30日電



一名婦女在23日深夜回家時被一輛奔馳車撞飛，不幸當場身亡。警方追查發現，肇事的竟是一名15歲少年；當天偷開了母親的奔馳參加同學聚會，不料回家發生意外。梨視頻報導，肇事少年在警訊時表示，自己卡丁車開得很好，認為開車跟開卡丁車差不多。

齊魯網報導，這起不幸事件發生在山東鄒城，監控畫面顯示，當晚23:15分左右，在嶧山路與長青路交叉路口發生一起交通事故，61歲的電動車駕駛人被撞當場身亡，肇事的奔馳轎車逃逸，儘管監控畫面沒拍下肇事車的車牌。但民警在現場勘查時，卻發現了嫌疑車輛的車牌。

鄒城警方隨後循線找到了車主，車主是一名女子。當警方上門時，車主正在家中睡覺，但15歲的兒子和車都不在家。第二天早上，車主帶著兒子來到了交警隊自首。原來，當天晚上是他偷開了母親的奔馳車參加同學的生日聚會 ，不料在回家時發生了意外。而意外發生時，由於太害怕，沒敢回家，開著車躲了起來。

初中剛畢業的15歲少年怎麼會開車呢？原來他從小就喜歡車， 平時就看媽媽開車，後來自己開卡丁車，因為方向盤握感差不多，認為卡丁車跟開車應該也差不多，沒想到闖下大禍。

警方說，因為15歲還未成年，下一步可能免於刑事處理，但將面臨高額的民事賠償。