記者暗訪按摩店…四川電視台大播無碼「黃鏡頭」

2019-07-30 16:49 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



四川電視台新發生重大紕漏，在播放記者暗訪按摩店新聞時，卻出現未經馬賽克的性器官畫面。圖／取自YouTube 分享 facebook

四川電視台新聞頻道日前發生重大紕漏，在播放記者暗訪按摩店新聞時，卻播出了未經馬賽克的性器官畫面，令人震驚。儘管電視台隨後道歉表示，審核不嚴，相關責任人已停職，但仍阻止不了批評聲浪，有評論稱「如此暗訪，不要也罷」。

香港01報導，當晚節目的標題為「女兒『工作』的那條街：記者加入調查涉黃按摩店」，偷拍片段中，按摩店女員工把男子帶進房間後，聲稱都是做熟客生意，價格公道，但按了五分鐘就從手部按到腰部，接著畫面就出現「無碼」的下體部位。

觀眾看到後表示難以置信，紛留言稱「萬一有小朋友看到了會怎麼想」、「一家人整整齊齊看新聞結果全看見雞兒了」、「記者到底是來暗訪還是來獻身的」。

不過，有報導稱，該新聞節目中，真正接受性服務的並非記者本人，而是為電視台提供影片的線人。

四川電視台29日晚發道歉聲明稱，當晚播出的調查報導揭露有按摩店提供色情服務的問題，但由於編審人員疏忽大意，導致播出不雅畫面，對於出現如此嚴重錯誤難辭其咎；目前電視台已成立調查組，並將相關人員停職。

澎湃新聞同日發出題為「如此暗訪，不要也罷」評論稱，該事件不應被簡單地視作「笑話」。從視頻內容來看，就算沒有那些令人難堪的畫面，這則新聞的質量也實在是讓人不敢恭維。人物對話、場景選擇、字幕顯示，無一不具有強烈的暗示性。這樣的表現形式，難免不讓人覺得，製作這則新聞到底是獲取按摩店及其周邊的真實信息，還是為了博眼球、搶流量？

評論呼籲，新聞媒體當然要與時俱進。但是，創新永遠應該建立在守正的基礎之上，新聞人也更需要有定力。

另據網易娛樂報導，播出此次畫面的是四川4台（新聞資訊頻道），它是中國西部首家24小時滾動播出的專業新聞頻道。