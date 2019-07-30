「六四天網」創辦人黃琦被判12年 家屬宣判前不知情

2019-07-30 15:31 世界日報 中國新聞組／北京30日電



「六四天網」創辦人、汶川大地震後率先披露災區「豆腐渣」工程的維權人士黃琦，29日被四川省綿陽市中級人民法院一審判處有期徒刑12年，剝奪政治權利4年，並沒收財產2萬人民幣。

中央社報導，綿陽市中級人民法院公告，黃琦被依「故意洩露國家秘密罪」判處有期徒刑3年；「為境外非法提供國家秘密罪」判處有期徒刑11年。

消息人士透露，綿陽中院宣判前，未通知黃琦家屬任何資訊。而在審判期間，包括隋牧青、劉正清、張贊寧等維權律師都曾經為黃琦辯護，但他們先後被當局吊銷律師執照，導致無人敢為黃琦辯護此案。

黃琦現年56歲，1999年設立「六四天網」網站，為被官方欺壓者發聲，但2000年即被捕，依煽動顛覆國家政權罪被判5年徒刑，被認為是中國第一名因網路言論獲罪入獄的人士。

出獄後，黃琦將「六四天網」改名為「中國天網人權事務中心」。2008年汶川大地震後，黃琦參與救災，並披露災區眾多的「豆腐渣」工程後再度被捕，被依「非法持有國家機密文件罪」判刑3年。

此後，黃琦在2016年11月28日被捕，並拒不認罪，因此被長路精羈押在四川綿陽看守所。有消息指出，黃琦在所內被毆打虐待，導致腎臟病惡化，全身浮腫，但申請保外就醫卻多次被拒。