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「精日分子」畫豬頭人身 中國1天內逮捕9人

2019-07-30 15:29世界日報 中國新聞組／北京30日電

中日關係回穩，但地方仍致力於打擊「精日」，28日一天內就有六地警方通報逮捕共九名「精日分子」。這些人被控的罪行包括繪製「精日」漫畫、竊取公民資訊，為反華「精日」群體提供服務。

澎湃新聞報導，包括遼寧大連、安徽淮南、湖北武漢、湖北宜昌、安徽宿松、江蘇南京等六地警方，分別通報稱抓獲精日分子。

安徽省宿松縣公安局發布的警情通報顯示，葉姓、徐姓、劉姓、廖姓等四名嫌犯利用工作之便，非法竊取公民個人資訊近２萬條，以每條五至六元人民幣不等的價格，通過網路出售給倒賣公民個人信息的不法機構和人員，為反華精日群體提供服務。

安徽省宿松縣人民法院3月以侵犯公民個人信息罪，分別判處上述四名被告有期徒刑一年兩個月至有期徒刑六個月、緩刑一年不等的刑罰。其他被逮捕的「精日分子」還包括繪製「辱華、反華、仇華」系列漫畫並在網上散布、在網路尋釁滋事、「長期編造發布反動謠言，肆意辱罵和攻擊其他愛國網民」等事由。

界面新聞報導，安徽淮南市公安局田家庵公安分局通報，一名22歲女性張╳寧，2018年畢業於安徽某高校，喜愛日本漫畫，極度崇拜日本文化。張於2017年與在日華人盧╳寧（已被遼寧公安機關依法刑事拘留）通過微博結識，為提高在「精日」群體中關注度，張╳寧開始創作「豬頭人身」系列侮辱中國人形象的漫畫作品300餘幅，並提供給盧╳寧在網上發布。淮南市公安局田家庵分局於5月將該張抓捕歸案。

據中央社報導，「精日分子」一詞自去年在中國引發關注，指「精神上將自己等同於日本（極右翼）的人」。

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