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「哪吒」躍登陸國產動畫電影票房新冠軍 還有望破這紀錄

2019-07-30 15:17聯合報 記者李仲維╱即時報導

「哪吒之魔童降世」刷新大陸國產動畫電影票房紀錄，光線傳媒成為大贏家。

澎湃新聞報導，截至7月30日12:55，上映第5天的大陸國產動畫電影「哪吒之魔童降世」累計票房達人民幣9.57億元，超過「大聖歸來」在2015年創下的9.56億元紀錄，成為大陸國產動畫電影新票房冠軍。

北京光線傳媒公告稱，其全資子公司光線影業參與出品、發行的影片「哪吒之魔童降世」已於7月26日起在中國大陸地區公映。據初步統計，截至7月29日24時，該影片在大陸地區上映4天，票房成績已超過人民幣8.99億元，超過公司最近一個會計年度經審計的合併財務報表營業收入的50%。

該片由餃子執導、編劇的動畫電影。改編自中國神話故事，描述哪吒雖生而為魔，卻逆天而行、鬥到底的成長經歷的故事。

綜合貓眼等平台的即時票房數據顯示，7月26日，「哪吒之魔童降世」上映首日票房超過人民幣1億元；27日影片當天即時票房突破2億元，成為大陸影史首部單日票房破2億的動畫電影。

外界普遍預期，該片總票房有望超越人民幣15億元，有望挑戰「瘋狂動物城」創造的大陸動畫影片票房紀錄（15.3億元）。「哪吒之魔童降世」票房大賣，光線影業無疑將成為最大贏家。

「哪吒之魔童降世」改編自中國神話故事，描述哪吒雖生而為魔卻逆天而行的故事。圖／取...
「哪吒之魔童降世」改編自中國神話故事，描述哪吒雖生而為魔卻逆天而行的故事。圖／取自觀察者網
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