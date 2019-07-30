「哪吒」躍登陸國產動畫電影票房新冠軍 還有望破這紀錄

2019-07-30 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



「哪吒之魔童降世」刷新大陸國產動畫電影票房紀錄，光線傳媒成為大贏家。

澎湃新聞報導，截至7月30日12:55，上映第5天的大陸國產動畫電影「哪吒之魔童降世」累計票房達人民幣9.57億元，超過「大聖歸來」在2015年創下的9.56億元紀錄，成為大陸國產動畫電影新票房冠軍。

北京光線傳媒公告稱，其全資子公司光線影業參與出品、發行的影片「哪吒之魔童降世」已於7月26日起在中國大陸地區公映。據初步統計，截至7月29日24時，該影片在大陸地區上映4天，票房成績已超過人民幣8.99億元，超過公司最近一個會計年度經審計的合併財務報表營業收入的50%。

該片由餃子執導、編劇的動畫電影。改編自中國神話故事，描述哪吒雖生而為魔，卻逆天而行、鬥到底的成長經歷的故事。

綜合貓眼等平台的即時票房數據顯示，7月26日，「哪吒之魔童降世」上映首日票房超過人民幣1億元；27日影片當天即時票房突破2億元，成為大陸影史首部單日票房破2億的動畫電影。