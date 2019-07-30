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三台會廣西登場 聚焦台灣政局及2020選情

2019-07-30 10:39聯合報 記者李仲維╱即時報導

由大陸全國台灣研究會、中華全國台灣同胞聯誼會和中國社會科學院台灣研究所共同主辦的第二十八屆海峽兩岸關係學術研討會（三台會），今（30）日在廣西南寧召開。有來自海峽兩岸暨港澳地區100多名專家學者將出席會議。

中評社報導，根據主辦單位的會議日程，全國台聯會長黃志賢、全國台灣研究會副會長孫亞夫和廣西壯族自治區領導將出席開幕式並致辭。大會將安排主題演講、分組討論、匯報總結、自由發言等。

本屆三台會共收錄近70篇論文，論文主題圍繞四條主線：一是中共總書記習近平在「告台灣同胞書」40周年紀念會上的講話，包括新時代推動祖國和平統一、兩制台灣方案、民主協商等；二是當前台灣政局與2020選情，包括藍綠政治生態與選舉策略、第三勢力動向與中間選民特徵等；三是中美關係下的台灣問題，包括中美貿易戰對兩岸關係的影響、美台關係等；四是兩岸經濟文化交流合作與融合發展前景，包括兩岸共同市場、福建先行先試角色等。

與會學者方面，將在大會發表演講的大陸學者有華中師大台灣與東亞中心學術委員會主任周志懷、海峽兩岸關係研究中心主任仇開明、中國社科院台灣研究所副所長朱衛東、廈門大學台灣研究院副院長彭莉和北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺。

台灣學者有淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、人文薈共同發起人暨策略長詹滿容、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌和成功大學兩岸與華人治理研究中心主任周志杰等人。

值得注意的是，香港兩岸智庫聯誼會第一次組團與會，聯誼會成員香港大學政治學系教授胡偉星、香港中觀研究所所長劉瀾昌、香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員凌友詩、中評智庫基金會執行長羅祥喜受邀出席。香港中聯辦台務部部長楊流昌、澳門中聯辦台務部部長徐莽也受邀出席。

圖為2018年的第二十七屆三台會會場。圖：中新社資料照片
圖為2018年的第二十七屆三台會會場。圖：中新社資料照片
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