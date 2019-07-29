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香港變了？年輕人心中的「美好年代」 原來是這模樣…

2019-07-29 23:23世界日報 香港新聞組／香港28日電

Photo by Sean Foley on Unsplash
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「香港變了，變得跟以前不一樣了。」香港媒體「香港01」28日報導，那些在街頭怒吼的，更多是30歲以下的年輕人，甚至有中學生直指，「大家感受到香港愈來愈唔似(以前的)香港」。然而在年輕人心目中，「以前的香港」究竟指的是什麼時候？那時的香港在他們心裡又是何種模樣？

報導說，25歲的Kevin與Taurus對香港歷史有濃厚興趣，兩人在臉書經營研究香港歷史的粉絲專頁，致力喚起大眾關注香港歷史和文化。雖然只經歷過兩三年的英國殖民，但基於對歷史的見解，他們認為1980年代的香港，或許是年輕人心中最輝煌的。

他們在臉書說，「如果要說年輕人最緬懷的時期，應該是上世紀八、九十年代吧，那時港產片很蓬勃，大家都會看—警匪片、周潤發、周星馳。那是經濟騰飛的時代，我們對香港美好的想像應該就是那時候」。

那時中、英正就香港回歸中國後前途談判。按Taurus的理解，香港前途問題在1980至1990年代塵埃落定後，港英政府積極推動民主化—社會可以討論選舉，港府也逐漸接受民主派訴求，兩者之間有一定良性互動—對他來說，這些都是現在愈來愈看不到的。

用Kevin和Taurus的話來講，港英政府的連串政制改革，令香港人對政治參與有了想像和抱負，但特區政府的政改停滯及民主倒退，則令港人產生「內地阻礙香港的民主進程」的不滿與埋怨。這個為臨近1997年而作、不完全的改革，給予港人無限想像，令港人以為往後的日子會繼續急速民主化。

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