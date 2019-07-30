世界川菜大會 9月20日在四川

2019-07-30 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



世界中餐業聯合會日前在北京召開新聞發布會，宣布第二屆世界川菜大會將於2019年9月20日至23日在四川資陽市舉辦。屆時，國內外名廚大師將聯袂製作經典川菜菜肴，重現瀕臨失傳的老川菜。

第二屆世界川菜大會由世界中餐業聯合會和資陽市人民政府聯合主辦，以「讓世界愛上川菜」、「愛上川菜愛上資陽」為題，將有40多國家和地區的1000多位中外餐飲行業領袖、專家學者等代表與會。

主辦方表示，第二屆世界川菜大會期間將舉辦2019全球川菜產業發展高峰論壇、川菜「走出去」城市發展論壇、川菜文明對話等多場活動，國內外餐飲業精英將圍繞新時代川菜產業發展政策、川菜國際化發展之路、川菜人才培養及川菜飲食文化等話題展開探討。 大會期間將舉行2019世界四川火鍋宴大賽、「天府杯」世界川菜頒獎盛典等活動。頒獎盛典將對全球為推動川菜發展、弘揚川菜文化、提高川菜烹飪技藝等做出突出貢獻的組織、企業和個人予以表彰。國內外名廚大師也將聯袂製作經典川菜菜肴，展示瀕臨失傳的老川菜和新川菜菜品。大會還將集結全四川特色美食、小吃、火鍋等，現場開闢音樂美食節，為群眾帶來舌尖盛宴。

「世界川菜大會」是由世界中餐業聯合會創辦的川菜業界交流與合作平台，力圖推動「川菜出川、出國、全球化」，首屆2018年在成都雙流舉辦。