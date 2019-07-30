全國旅遊重點村 首批320村上榜

2019-07-30 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



文化和旅遊部28日公布了第一批全國鄉村旅遊重點村名單，包括北京市密雲區古北口鎮古北口村在內的320個村莊榜上有名。據悉，該名單由文化和旅遊部、國家發改委共同遴選推出。

新華社報導，28日，全國鄉村旅遊（民宿）工作現場會在四川成都舉行，會議指出，要聚焦「產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕」目標，主動擔當，開拓創新，促進鄉村旅遊提質增效，服務鄉村振興戰略。

會議提出，將對全國鄉村旅遊重點村提供專項金融支持，未來5年，中國農行將向全國旅遊重點村提供1000億元意向性信用額度。

文化和旅遊部負責人表示，要將規範發展鄉村民宿作為推進鄉村旅遊轉型升級的重要抓手。

他表示，要堅持文化引領、鄉村特色，防止鄉村民宿成為城市酒店的「克隆版」、農家樂的簡單「翻新版」；要堅持綠色發展、保護優先，防止急功近利、大拆大建，破壞鄉村原有風貌；要堅持農民主體、大眾消費，避免奢侈化、怪異化、高價化，偏離鄉村民宿發展本真。

文化和旅遊部負責人強調，要把鄉村民宿發展與脫貧致富結合起來，鼓勵和引導農民、貧困戶積極參與民宿的經營服務，提升脫貧致富能力。科學引導社會資本參與鄉村民宿建設，探索農戶自主經營、「公司+農戶」、「合作社+農戶」「創客+農戶」、「公司+村集體經濟組織+農戶」等經營模式。

本次會上還發布了《全國鄉村旅遊發展監測報告（2019年上半年）》，顯示今年上半年全國鄉村旅遊總人次達15.1億次，同比增加10.2%；總收入0.86萬億元，同比增加11.7%。截至2019年6月底，全國鄉村旅遊就業總人數886萬人，同比增加7.6%。