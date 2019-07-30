新媒體與佛教論壇 9月南京舉辦

2019-07-30 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第三屆兩岸新媒體與佛教文化論壇及系列活動將於9月3日至8日在南京舉辦。

新華社報導，主辦方在新聞發布會上表示，本屆論壇將在前兩屆基礎上，深化論壇研討內容和表現形式，深入探討新媒體與佛教文化在新形勢下如何加強兩岸交流與合作。屆時，還將舉辦海峽兩岸40年佛教文化交流成就圖片展、海峽兩岸佛門書畫藝術展、海峽兩岸佛門勝地圖片攝影展等系列活動。

九州文化傳播中心主任王明鑒表示，論壇作為兩岸新媒體與佛教文化界的盛會，將加強兩岸新媒體與中華佛教文化的交流互融，為兩岸關係和平發展發揮積極作用。本屆論壇將持續關注和探討兩岸相關領域融合發展的新思路、新辦法，促進講好兩岸佛教界共同弘揚中華文化傳統、共同致力兩岸關係和平發展的生動故事。

北京福慧公益基金會創會會長安虎生說，兩岸佛教法乳一脈，同根同源，有著共同的血脈、文化、連結和願景。希望通過論壇各項活動，讓台灣同胞更加了解中華文化的博大精深，了解台灣與祖國大陸不可分割的歷史淵源，認同中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。

主辦方表示，已通過網站和微信公眾號向社會發布徵集「第三屆兩岸新媒體與佛教文化論壇論文」、「海峽兩岸佛教文化交流成就圖片」和「海峽兩岸佛門書畫藝術展作品」相關信息。

第三屆兩岸新媒體與佛教文化論壇及系列活動由九州文化傳播中心、北京福慧公益基金會主辦，九洲音像出版公司、佛教在線承辦。