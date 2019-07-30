博館夜遊 電影通宵夜上海精采

2019-07-30 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海「夜間經濟」讓上海更有溫度，圖為豫園夜市特色美食吸引食客大排長龍。 中新社 分享 facebook 「不夜之城」，是「魔都」上海頗具魅力的標籤之一。生活在上海，「夜生活」除了吃喝玩樂，如今還可以有更多富有文化內涵的深遊選擇。

中新社報導，今年夏天，上海琉璃藝術博物館、上海筆墨博物館等14家博物館試點夜遊項目，大光明電影院、國泰電影院啟動「跨零點」放映，傅雷圖書館聯合大隱書局於上海浦東開闢深夜書房…琳瑯滿目的夜文化新體驗，延長了這座城市夜生活的時間和深度，讓新版「夜上海」愈夜愈精采。

高溫天下，入夜後的博物館成為滬上市民遊客的夜遊熱選。據館方透露，上海博物館首個特展夜場共發放2000個預約名額，15分鐘就被一搶而空；上海市歷史博物館開放夜場首日即迎來了約1700人次觀眾。

在上海市歷史博物館（上海革命歷史博物館）副館長周群華看來，博物館的夜間開放能够激發市民文化消費的深度、廣度與多樣性，增強市民夜間消費的活力，對包括交通、購物、餐飲等一系列消費活動起到良好的集聚拉動效應。

從上歷博出發，步行約3分鐘，便可到達有名的老字號影院—大光明電影院。據業內人士回憶，大光明電影院曾是上海首開周末通宵場的電影院。

作為滬上首批24小時影院，大光明電影院再度將影片排映延長至零點過後，以豐富申城夜文化內容、滿足一批深夜加班族的需求。

以近年來大熱的「尚演谷」為例，此處上演的浸入式戲劇《不眠之夜》自2016年12月首演至今幾乎場場爆滿；而除了戲劇演出空間，「尚演谷」還分布著主題酒店、餐飲、購物等多種相關業態，為南京西路「後街經濟」的打造提供了巨大的服務和支撐。

上海社會科學院文學研究所助理研究員張昱表示，博物館、電影等文化事業和文化產業對於城市的夜間經濟來說是一個新的成長點。中國現有許多夜間經濟，大多屬於餐飲、購物、演出一類，各地都有同質化傾向；文化可以在夜間經濟的特色化方面做出貢獻。

他說，文化不僅可以豐富夜間經濟的內涵，同時也會在一定程度上拉動整個夜間經濟的社會效益和經濟效益的提升，提高城市夜生活的體驗感，滿足不同群體對於夜間消費的不同需求。