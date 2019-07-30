親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

博館夜遊 電影通宵夜上海精采

2019-07-30 02:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海「夜間經濟」讓上海更有溫度，圖為豫園夜市特色美食吸引食客大排長龍。 中新社
上海「夜間經濟」讓上海更有溫度，圖為豫園夜市特色美食吸引食客大排長龍。 中新社
分享
「不夜之城」，是「魔都」上海頗具魅力的標籤之一。生活在上海，「夜生活」除了吃喝玩樂，如今還可以有更多富有文化內涵的深遊選擇。

中新社報導，今年夏天，上海琉璃藝術博物館、上海筆墨博物館等14家博物館試點夜遊項目，大光明電影院、國泰電影院啟動「跨零點」放映，傅雷圖書館聯合大隱書局於上海浦東開闢深夜書房…琳瑯滿目的夜文化新體驗，延長了這座城市夜生活的時間和深度，讓新版「夜上海」愈夜愈精采。

高溫天下，入夜後的博物館成為滬上市民遊客的夜遊熱選。據館方透露，上海博物館首個特展夜場共發放2000個預約名額，15分鐘就被一搶而空；上海市歷史博物館開放夜場首日即迎來了約1700人次觀眾。

在上海市歷史博物館（上海革命歷史博物館）副館長周群華看來，博物館的夜間開放能够激發市民文化消費的深度、廣度與多樣性，增強市民夜間消費的活力，對包括交通、購物、餐飲等一系列消費活動起到良好的集聚拉動效應。

從上歷博出發，步行約3分鐘，便可到達有名的老字號影院—大光明電影院。據業內人士回憶，大光明電影院曾是上海首開周末通宵場的電影院。

作為滬上首批24小時影院，大光明電影院再度將影片排映延長至零點過後，以豐富申城夜文化內容、滿足一批深夜加班族的需求。

以近年來大熱的「尚演谷」為例，此處上演的浸入式戲劇《不眠之夜》自2016年12月首演至今幾乎場場爆滿；而除了戲劇演出空間，「尚演谷」還分布著主題酒店、餐飲、購物等多種相關業態，為南京西路「後街經濟」的打造提供了巨大的服務和支撐。

上海社會科學院文學研究所助理研究員張昱表示，博物館、電影等文化事業和文化產業對於城市的夜間經濟來說是一個新的成長點。中國現有許多夜間經濟，大多屬於餐飲、購物、演出一類，各地都有同質化傾向；文化可以在夜間經濟的特色化方面做出貢獻。

他說，文化不僅可以豐富夜間經濟的內涵，同時也會在一定程度上拉動整個夜間經濟的社會效益和經濟效益的提升，提高城市夜生活的體驗感，滿足不同群體對於夜間消費的不同需求。

上海博物館
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

8月23日民間藝術節 65國聚呼和浩特

2019-07-30 02:08

亞洲陸地最深井 在塔里木油田

2019-07-30 02:08

兩岸鬥茶王 13茶樣獲獎

2019-07-30 02:08

新媒體與佛教論壇 9月南京舉辦

2019-07-30 02:08

中葡直航 首都航空8月30日恢復

2019-07-30 02:08

全國旅遊重點村 首批320村上榜

2019-07-30 02:08

世界川菜大會 9月20日在四川

2019-07-30 02:07

江西上饒／三清山壯麗 遠近馳名

2019-07-30 00:16

江西上饒／嚴田村出進士 地靈人傑

2019-07-30 00:16

江西上饒／傳統技藝 紙上真功夫

2019-07-30 00:15

江西上饒／地耳菜伴雨開花 兒時回憶好味道

2019-07-30 00:14

香港變了？年輕人心中的「美好年代」 原來是這模樣…

2019-07-29 23:23

暗訪按摩店色情無碼播出 四川電視台道歉

2019-07-29 21:41

五糧液花6年終於告贏九糧液 網友提醒：還有七糧液

2019-07-29 14:29

發展進步30年！北京2022首辦冬奧 3年鋪好京張高鐵

2019-07-29 14:26

從景德鎮到德國梅森 「瓷韻雙城」 跨時空對話

2019-07-29 00:26

陸無人壓路機施工 手機就能指揮

2019-07-29 00:23

9月14日上海旅遊節 25國創視聽饗宴

2019-07-29 00:22

廣東韶關始興 將成縣級森林城市

2019-07-29 00:22

田東芒果節 吸睛又吸金

2019-07-29 00:22

離台第3近 漳州核電廠等待開工

2019-07-29 00:22

陸3D列印建築 拚全球最大

2019-07-29 00:14

江西上饒／婺源三雕 徽派建築最精彩藝術亮點

2019-07-29 00:13

江西上饒／上饒美味 餘干辣椒炒肉 燈盞粿

2019-07-29 00:13

江西上饒／古村風情 著名五桂堂老宅

2019-07-29 00:12

江西上饒／篁嶺晒秋 大地藝術唯美如畫

2019-07-29 00:10

不只蓋比賽場館！陸首辦冬奧連高鐵都鋪好了 一次進步30年

2019-07-28 20:48

緝毒劇主角原型 曾破亞洲第一毒品案警官被查

2019-07-28 19:41

評論劉強東明州事件遭索賠300萬 貼文網友：不後悔

2019-07-28 19:41

嫦娥四號甦醒 進入第八月晝工作期

2019-07-28 19:31

內蒙1市10官落馬 副市長與小17歲情婦交往11年

2019-07-28 19:31

四川綿陽拆遷指揮部爆炸 20傷、1嫌犯被捕

2019-07-28 19:06

海洋科考重器 中國大洋號交付

2019-07-28 17:17

台灣女婿 牽起台藏青年牧區遊

2019-07-28 13:19

台灣女婿創社會企業 領藏族青年增加多元收入

2019-07-28 11:48

草原變現代都市 藏族牧牛青年陷經濟困境

2019-07-28 11:43

李鵬高規格告別式 評論：定性六四影射香港

2019-07-28 11:07

北京瞭望／為何北京人不吃全聚德

2019-07-28 00:09

李鵬29日追悼會 逃亡的小兒子特許回國奔喪

2019-07-27 15:46
看更多

熱門文章

中共港澳辦表態：堅決支持林鄭月娥與警方嚴正執法

2019-07-29 15:26

香港回歸以來首次！港澳辦今開記者會 顯示北京已定調

2019-07-29 10:48

影／港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

2019-07-29 17:13

730「全港大塞車」箭在弦上 早晨7點30分啟動

2019-07-29 22:41

鹹濕男跟蹤短裙女入電梯 直接蹲下掀裙偷窺

2019-07-29 09:26

一國兩制形同虛設？陸港澳辦：一國是根、三底線不能碰

2019-07-29 15:51

陸5大會計事務所之一「瑞華」爆醜聞 禍及35家企業IPO

2019-07-29 15:52

反送中／香港公務員也忍不住了！擬周五集會促撤回修例

2019-07-29 11:09

中美談判登場前 大陸宣布開放俄羅斯全境大豆進口

2019-07-29 17:41

江澤民出席李鵬告別式 胡錦濤未現身引關注

2019-07-29 22:50

李鵬八寶山告別式 料習近平現身現場戒備森嚴

2019-07-29 13:23

香港變了？年輕人心中的「美好年代」 原來是這模樣…

2019-07-29 23:23

剩飯裝塑膠盒放冰箱 婦人吃完喉卡異物險喪命

2019-07-29 16:55

男童犯睏 竟把「10公分」銀針插入尿道提神

2019-07-29 16:26

李鵬遺體今火化 北京天安門廣場降半旗

2019-07-29 09:18

李鵬告別式 江澤民出席胡錦濤缺席引揣測

2019-07-29 22:20

大陸國務院記者會談香港 記者追問被制止

2019-07-29 16:09

男遭大貨車輾頭靠護身符奇蹟生還 連醫生都訝異

2019-07-29 20:46

中共導彈驅逐艦西安號 參加俄羅斯海軍節接受檢閲

2019-07-29 10:09

網傳林鄭月娥將以健康問題請辭 特首辦否認

2019-07-29 09:28

霸王龍曾生存在中國 江西發現一枚巨大暴龍化石足跡

2019-07-29 20:37

反送中／上環衝突游擊混戰 至少16人受傷12人留院

2019-07-29 09:06

港警斥資千萬買3「水炮車」 可噴射催淚劑及顏料

2019-07-29 22:03

傳「急病」請辭 林鄭月娥現身夏令營結業禮

2019-07-29 13:49

反送中／港警拘49人檢獲弓箭 批示威者縱火襲警

2019-07-29 09:16

說好會後談元朗事件 港澳辦發言人初登場就毀約

2019-07-29 18:54

反送中／示威升級 人民日報挺港警：該出手就出手

2019-07-29 09:36

暗訪按摩店色情無碼播出 四川電視台道歉

2019-07-29 21:41

港警水炮車備妥 即將投入應對抗爭群眾

2019-07-29 21:51

港泛民派：北京支持港警鎮壓群眾 情況只會惡化

2019-07-29 16:42

「脫下制服都是港人」 香港公務員8月2日集會

2019-07-29 13:49

江西發現亞洲首個暴龍類腳印化石 長度達58cm

2019-07-29 19:02

大陸星巴克推「啡快」 跟瑞幸火拼到底

2019-07-29 16:10

回應港澳辦 香港民主黨：中共支持林鄭施政是誤判形勢

2019-07-29 19:38

反送中衝擊金融業？港澳辦：目前不明顯但風險可能增加

2019-07-29 16:12

五糧液花6年終於告贏九糧液 網友提醒：還有七糧液

2019-07-29 14:29

回歸後首次！國務院今談香港事 港澳辦將回應

2019-07-29 13:48

反送中延燒 柯Ｐ：台灣強大才能供香港更多資源和保障

2019-07-29 11:31

港府爆反送中歧見 新聞處主任批特首林鄭可恥

2019-07-29 08:35

反送中延燒海外 澳洲：不容忍中國外交官干涉言論自由

2019-07-29 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top