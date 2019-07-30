亞洲陸地最深井 在塔里木油田

2019-07-30 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國石油塔里木油田表示，由該油田負責的輪探1井日前順利完鑽，當前井深為8882米，成為目前亞洲陸上的最深井。該井的成功鑽探標誌著塔里木油田超深井鑽井技術達到世界領先水平。

新華社報導，「經過科研人員比對查詢，這口井是目前完鑽的亞洲陸上最深井。」塔里木油田勘探事業部經理邱斌表示，「珠穆朗瑪峰的高度是8848米，而我們輪探1井目前的井深是8882米，相當於在地下打穿了一個珠穆朗瑪峰。」

中國西部地區蘊含著豐富的天然氣資源，約佔全國天然氣總資源量的60%，特別是新疆塔里木盆地天然氣資源量佔全國天然氣總資源量的22%，是中國最大的含油氣盆地。但塔里木盆地地面環境惡劣，地下條件複雜，被認為是世界油氣勘探難度最大的地區之一。

「輪探1井於去年6月28號開鑽，鑽探目的是尋找深部地層油氣接替區。」塔里木油田資源勘查處處長蔡振忠介紹，「很多工具到一定深度以後，由於高溫高壓不能繼續工作，所以井深大於六千米之後每打一百米，它的難度呈指數級的增加。」

面對輪探1井地質資料極度匱乏，超深、超高壓、超高溫等鑽探難題，塔里木油田從井身結構、鑽具抗拉、水力學等方面開展優化論證，優化井身結構，優選定制鑽頭，成功克服超高壓、超高溫、超高地應力等一系列鑽探難題，將鑽頭送達接近9000米的地層深處。

塔里木油田表示，輪探1井還刷新了亞洲陸上最深取芯和最深測井兩項紀錄。